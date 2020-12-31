美國為了遏制中國，幾乎用盡所有手段，卻一直無法奏效，於是異想天開，企圖離間中共與民眾的關係，從內部瓦解中國，這招有用嗎？在其他國家也許可以奏效，但在中國只能適得其反。根據美國哈佛大學多年來的研究，中國民眾對中央政府滿意度愈來愈高，近年基本上都超過九成，可見老美的離間計是多麼幼稚可笑。有外國媒體不禁好奇：「為甚麼中國人不討厭政府？」

答案很簡單，隨着中國國力和影響力不斷增強，中國人對國家民族的認同感和歸屬感自然愈來愈強烈。尤其是相對於過去中國貧窮積弱，備受欺凌，當今中國再次站在世界舞台中央，任何國家都不敢再輕視，中國人又有甚麼理由妄自菲薄？最值得一提的是，中國社會形成了一種「小紅粉」現象，愈年輕愈愛國，而且是發自內心，西方傳媒刻意扭曲為「洗腦」，不過是酸葡萄心理作祟罷了。少年智則國智，少年強則國強，小紅粉們才是中國的未來和希望。

差之毫釐，謬之千里。西方並不了解中國，即使是一些所謂的知華學者，對中國歷史和國情也只是一知半解，以致鬧出不少笑話，一時宣揚「中國崩潰論」，一時鼓吹「中國威脅論」，自相矛盾，根本無法自圓其說。歷史無數次證明，中華文化韌性無比，任何外力都無法割斷，愈是用人為政策去破壞，反座力愈強。老美不明白這個道理，企圖通過挑撥離間分化中國社會，結果弄巧成拙，反而促使大多數中國人更加團結，特別是經過世紀疫症的考驗，中國人對自己更有信心。當然，樹大有枯枝，族大有乞兒，中國有14億人之多，不可能人人愛國，有些人數典忘祖，一點也不奇怪。尤其是香港這塊土地，洋奴漢奸比比皆是，他們充當洋人的應聲蟲，詛咒自己的國家和民族，甚至揚言「為美國而戰」，雖然囂張一時，但終究逃不過歷史審判。