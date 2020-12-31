反中亂港之徒潰不成軍， 在《港區國安法》生效後，不敢螳臂當車，有些人像老牌漢奸李柱銘，七老八十，年紀太大走不動，當然轉軚，而像小漢奸羅冠聰不想一世踎監，棄保潛逃遠走他方，爭相倣效的大有人在，許智峯、梁頌恆甚至無名小卒曾志健之流身在異鄉，乞求庇護，此生也未必敢返香港。

而叛國禍港四人幫之首，壹傳媒黎智英情況就比較複雜，罪行滔天，多宗案件纏身，最近加控違反港區國安法「勾結外力」罪名，如果不走隨時有機會坐一世監，但是他狗熊充英雄，死雞撐飯蓋說自己不會走，口中雖然這樣說，但有識之士當然不相信。涉嫌欺詐案以及違反國安法的案件都被拒絕保釋，還押監房，可是未幾高院卻批准他保釋要求，律政司隨即向終審法院上訴，案件今日聆訊，2020年最後一天，大眾聚焦在香港最高級別法院。

對於大漢奸獲得保釋，外界感到震怒，匪夷所思，之前還押原因法官都很清楚說明黎智英有潛逃風險，民調七成市民都持同樣意見，黎在台灣有公司有資產，在英美有政治聯繫，西方國家收容了他亦可以用作對付中國的棋子。這種人不斷鼓吹仇恨國家，為黑暴推波助瀾，本來逐出香港亦不足惜，但是必須先為自己所犯罪行承擔法律責任，方能夠彰顯法治。

法庭對他保釋的判決重重削弱了市民對法治的信心，法律最重要是一致性及明確性，香港是法治社會並不是人治，判案不應出現不同法官就有不同的判決，這不是幸運大抽獎，一切應有根有據，贏就贏，輸就輸，事先應可估計，若要碰運氣，倒不如由機器來審判，更加省時更加快捷。

全世界的眼光在觀看，今日終審法院對黎智英保釋判決最終如何，將會是正義的指標，特區法治的一個重大考驗。