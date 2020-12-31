深水埗主教山拆卸一座棄用多年的食水減壓缸，掘開後乍見食水減壓缸的建築形式獨特美觀，拍照傳開，不少人紛紛爭往觀賞，並呼籲政府停止拆卸工程，保留古蹟。該建築由多條麻石柱支撐，頂部以紅磚砌成拱門，再支撐最高的拱形水泥池頂，最後以泥土覆蓋。附近街坊一向在此鋪蓋泥土的水泥池頂空地晨運，不曉得下面別有洞天。據悉該處建於1930年前，一向由水務署管理，1970年已停止使用。現因結構出現裂縫，存有安全隱憂，故進行重整工程，並打算將土地平整後交還給地政總署作其他用途。

有網民指出，該處為香港非常罕見的古羅馬式建築，部分喉管刻有「1909」字樣，疑早在1909年已興建，建築物有機會超過100年歷史，較水務署估計多30年，故要求水務署立即停工。不少網民指該處可媲美外國古蹟，一連串石柱拱門的獨特建築，是難得拍照好去處，希望可以保留。水務署回覆指已暫停重整工程，古蹟辦表示已派員作初步視察，稍後會仔細審視，進行研究評估，探討跟進工作。雖然網民說得言之鑿鑿，又古羅馬式建築，又超過100年，甚至拿來與土耳其伊斯坦布爾王宮的地下儲水庫相提並論，但要決定是否有價值的古蹟，還是要找專家來鑑定。這次社會反應相當正面，無論立法會議員、區議員或其他有心社會人士，都要求水務署暫停施工，研究保育價值，看來成功爭取到保育古蹟的機會甚高。

近代基建以功能為主，很少有古羅馬建築的輝煌雄偉，不能隨便說成是古羅馬式建築風格，與真正由古代東羅馬帝國所建的伊斯坦布爾王宮的地下儲水庫當作是同等價值，自高身價。深水埗主教山配水庫建築風格，其實與19世紀中後期英國及其殖民地的蓄水池設計相似，結構上普遍利用羅馬式拱頂，將頂部重力引導到柱體上，盡量爭取最多蓄水空間，既實用也有美學考量，與1869年倫敦興建的Hornsey Wood Reservoir建築風格接近，該蓄水庫位於芬斯伯里公園（Finsbury Park）地底。另有建於1871年澳洲布里斯本的Spring Hill Reservoirs，和建於1866年澳洲悉尼的Paddington Reservoir Gardens，這些蓄水庫都比主教山的食水減壓缸稍早幾十年建成，外面看風格類似。這些蓄水庫停用後，都因歷史價值保留下來，成為改建的公園的一部分。主教山配水庫始終是具歷史價值的古老建築，如果趁機把損壞部分修補妥當，與周圍環境配合設計成公園，也合情理。反正公園選址自由度較大，可以拿這塊地來換現時的休憩用地，居民的休憩用地沒有減少，古老建築成功保育。