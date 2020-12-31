一石激起千重浪。高院原訟庭國安法指定法官批准國安重犯黎智英保釋，不僅愛國愛港的市民嘩然，連官媒都忍不住嚴厲批評，質問香港法院是否出現管轄困難，一旦黎智英走佬誰來負責。官媒反映中央立場，法庭批保顯然已觸碰中央容忍底線。

再看法官頒下的判詞，更是令人深感「欲批之保，何患無詞」。判詞指出，考慮到黎智英在香港扎根，有廣泛的家庭和生意聯繫，因此認定黎智英潛逃的風險低云云。問題是，目前有4人被落案控告違反《港區國安法》，試問有哪一人不是扎根香港？有哪一人沒有廣泛家庭聯繫？黎智英財雄勢大，在香港有「廣泛的生意聯繫」，其餘3名被告沒有，這是實情，然則，這是否昭告世人，有錢有生意可以保釋，無錢無生意不准保釋？法律面前人人平等簡直就是笑話。

更何況，同一位法官，早前審理7‧1駕駛插有「光復香港」旗幟電單車衝向警員的國安法被告保釋申請時斷然拒絕，指其有潛逃風險，以致該被告還押至今已長逾5個月；反觀黎智英有財有勢，除了香港，台灣以至英美都有廣泛生意及「其他」聯繫，潛逃風險比任何人都大，為何這反而成為批出保釋的理由？他和外部勢力關係密切，經營傳媒兼且是反對派政客金主，即使不直接受訪和撰文，要和外部勢力勾結達到危害國家安全的目的，何其容易？

本港司法向來包庇反中亂港集團，市民早就見怪不怪，只是在國安法面前都自我賦權自行演繹，以為中央鞭長莫及，莫奈其何，到頭來隨時引起反效果。一旦中央忍無可忍，依法將黎智英「送中」審理，愛佢變成害佢，肯定連大漢奸都會對保釋申請悔不當初。

律政司就保釋決定今日向終院提出上訴，而黎智英則湊巧地辭任壹傳媒主席兼執董，若非已有心理準備返回獄中，就是準備畏罪潛逃，結果如何，拭目以待。