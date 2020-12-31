如果你是體育老師，有學生某甲曾多次對人說，他很想在學校運動會贏得全場總冠軍，碰到任何強勁對手，他會不惜使用陰損方式將對方扳倒。到運動會決賽時，他的成績給對手某乙拋離，比賽結束後，某甲手執一包違禁藥物，聲稱是從某乙口袋中掉下來，讓他拾到的，因此，他要求大會取消某乙的獎項，總冠軍由自己替上。我想問，你會相信某甲的話嗎？

任何一個智力正常的人，都會對某甲的投訴一笑置之。某甲早已聲言，只要冠軍得主不是他，一定會「使橫手」打擊對方，而恰巧就在他落敗後，便揚言找到對手痛腳，試問世事豈會這般巧合？

同樣道理，美國總統特朗普無論在上屆還是今屆大選，都曾公開說一旦選舉結果不如他意，便不會承認。上次大選後特朗普沒發飆，只因得勝者是他，今屆卻以700萬票之差輸給民主黨總統候選人拜登，而他也果然說到做到，堅持不接受選舉結果，更搬出一籮筐的所謂有力證據，試圖證明對手在選舉中有大規模舞弊活動。

特朗普曾指民主黨陣營在點票軟件中作弊，到頭來，威斯康辛州的兩個縣用人手點票作覆核，非但維持原有結果，是由拜登勝出，而且得票還比之前增加了80多張；喬治亞州也曾全面用人手重點，還點了兩次，拜登的勝果也是改變不了。事情到了這當兒，正常人早該收手，偏生特朗普仍在死纏爛打。美國出了這樣一個無賴總統不稀奇，奇則奇在，當地竟然會有這麼多的低智選民，至今仍甘願隨着他的指揮棒起舞。

讓我告訴特氏粉絲，你如果讓他連任一屆，到下屆美國大選時，問題可能更糟。他曾說過希望效法某些國家領導人，可以永續執政。所以到他真能做滿兩屆後，到時候美利堅的選舉恐怕要出更大禍端。