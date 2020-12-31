「一年將盡夜，萬里未歸人」，古時詩人回不了家，今時今日要回家，因疫情持續嚴峻，想歸家也要過重重檢疫，也要隔離至少21日，有些國家甚至封關，在有飛機嘅時代，又要飛喇已變成「都唔知幾時先可以飛」！

早前有政黨邀請市民喺10個候選漢字中投票選出一個可以表達自己對今年看法嘅漢字，都有逾1.5萬人參與投票；最終「安」字高票當選本年度香港年度漢字，其次分別為「疫」及「撐」。在疫情持續嚴峻下，平安是福，市民一心求社會安全及安穩，尤其係每日咁多不明源頭個案，出不安心，而回復正常生活成為最多人嘅新年希望，也不難理解！

第4波疫情爆到人心惶惶，疫廈愈揭愈多！政府日前又宣布收緊強制檢測準則，由以往同一大廈有4個無關連單位確診，收緊至有兩個不相關單位就要強檢，並追溯至過去兩周出事大廈，當局料有數十幢大廈被納入強檢名單。所以話喺衰世，想安居樂業都真係並非必然！廢官防疫抗疫無能，至叻懲罰市民！一個唔覺意又來個全幢住戶必須強制檢測，好似沙田乙明邨明恩樓咁，天未光倒屎塔咁早就去執法，搞到市民出入好唔方便，有工返嘅畀佢哋嘅「失驚無神」政策搞到返唔到工或者遲大到，認真無癮！安居難，有幸未被放無薪假或未被炒魷嘅，想樂業一樣難，生為基層小市民，求一「安」字，竟難如唐三藏赴西天取經！

新一年嘅1月5日上午10點起，由香港經深圳灣口岸入境深圳嘅人士，除必須持有24小時內嘅核酸檢測無染疫證明外，亦須出示14日集中隔離醫學觀察期間將入住嘅酒店預約確認單，未符以上規定，將不能入境深圳；假如有關人士未能入境深圳而折返香港，或須接受強制檢疫14天，市民應特別留意！出入難平安，未來一年疫情若然持續，恐怕仍會是封鎖嘅一年！想飛，冇咁易！