用慘痛形容2020年毫不過分，新冠肺炎長時間全球肆虐，國際經貿外交文化全面停頓，經濟持續下挫，要撫平這個傷痛，除現時積極嚴加控疫，配合接種疫苗別無他法。展望新一年，不要妄想疫情短時間清空，但會在防控病毒取得成果下，逐步回復社會秩序，2021年將會成為「休養生息年」，把病毒消除後再按各國不同的條件收拾爛攤子，再謀發展。

疫後復原對包括美國、俄羅斯及中國來說，有角色的轉變，其他國際軍事外交及經濟聯盟會重新整合去迎接未來。美國作為軍事外交及經濟強國，受疫患打擊最大，感染及死亡人數最多。過去兩年特朗普的放任，對外廣泛樹敵，在內抗疫無方致經濟全面受挫。2021年新政府不能上台之初就把特朗普的劣政180度改變，但最需要滅絕疫患，變成分不到太多時間精神資源處理對外事務，只有不再胡亂挑起火頭，慢慢理順與盟友關係，重拾國際組織領導地位，才能內外平衡地讓國家復原。

俄羅斯作為軍事強國，但所受疫患不比美國低，掃除病毒是頭等大事，需要付出的時間及資源仍未可計算，當最大對手美國致力抗疫而沒有在國際搞甚麼大小動作，俄羅斯亦不用分心應對，特別是在中東的伊朗及敍利亞，或會因為兩個背後支持的大國各有各忙，獲一段較和平安寧的日子。再看中國在疫後迅速復原，已啟動各類工業生產，在國際責任上變身後勤支援角色。各國與病毒戰鬥期間的基本生活應用物資，將會由內地連同疫患壓力低的亞洲國家肩負，這套協作成為《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）下，新的整合共融發揮，為這條協定締造更鞏固的基礎。至於歐盟，撲疫時所需的天然氣獲得俄羅斯供應，基本物資得到內地及亞洲產品補充，為社會復原增加保障。幾個國際板塊在未來一年各自抗疫，讓這年好好的休養生息。