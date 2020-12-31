中國人從來嚮往實現小康社會，素有「小康之家」的夢寐以求。其實都是人之常情對生活的追求，反映中華民族幾千年來對人類理想社會的渴望，最早見諸於《詩經》這部中國最古老的文字記載的詩歌作品中。在《詩經》《大雅‧民勞》中4句詩文，表達勤勞勇敢、熱愛和平，透過民族自己的辛勤勞動創造和平均富的中華民族的偉大優秀品質：「民亦勞止，汔可小康，惠此中國，以綏四方」。

中華民族經過5,000年的不懈努力和追求，經歷幾千年奴隸社會和封建社會、個半世紀的半封建半殖民地社會、近代71年多的社會主義社會；經過歷代無數志士仁人前仆後繼，拋頭顱灑熱血改革和改造我國社會、政治、經濟，尤其是自鴉片戰爭後的浴血奮戰，反抗外敵入侵、結束帝國主義列強的侵略和瓜分悲慘分裂命運，建成獨立、民主、統一團結、富強的社會主義新中國。尤其是經過了40年的改革開放的偉大變革，終於在2021年成功實現建成小康社會的中國。

「民亦勞止，汔可小康」，要實現並不簡單。我國的執政黨——中國共產黨，以前所未有的歷史氣魄和歷史承擔，在國家領導人的率領下，在8年前便起誓要在2021年把中國建成小康社會，並定下實現小康社會的硬指標——全國農村人口脫貧。那麼，檢查今天中國內地是否建成小康社會，便不是看有多少個超級富豪登入全球富豪榜，不是看有幾多高鐵，更不是看有幾多航空母艦或發射幾多火箭衞星了。因為要在一個擁有56個民族、14億人口大國，要答一份自有中華民族以來從來未有人敢於挑戰的考卷，若不兌現或不合格的話，中國共產黨豪言壯語的起誓便成為歷史和國際社會的最大笑柄，也可能成為執政黨失信於民的最大恥辱。

那些想看中共出醜熱鬧的人失望了！那些不想中國實現建成小康社會的人失敗了！尤其是近年特朗普和蓬佩奧之流祭起反共的麥卡錫主義，揮舞封鎖制裁打壓中國崛起大棒，更不想中共成功減貧及實現小康承諾。更進一步想把香港成功分裂「獨立」出去，變為顛覆內地的一個反共反華的前哨基地。過去兩年的「港版顏色革命」不就是在這樣的背景下產生嗎？

12月14日「人類減貧經驗國際論壇」在北京隆重舉行。國家領導人向論壇致賀信，在信上向全世界宣告：「2012年以來，中國在之前扶貧攻堅的基礎上，全面打響脫貧攻堅戰。經過8年持續努力，今年中國現行標準下農村貧困人口已經全部脫貧，貧困縣已經全部摘帽，近一億農村貧困人口實現脫貧，為全球減貧事業作出重大貢獻。中國將繼續鞏固和拓展脫貧攻堅成果，紮實推進共同富裕，不斷提升民生福祉水平。」

這是何等響亮的民族底氣和時代最強音？8年精準扶貧成就斐然，5年脫貧攻堅戰，由16年至19年780個貧困縣摘帽，最終實現全國832個貧困縣全部脫貧摘帽。中華民族從明天元旦開始便昂首闊步踏入小康社會，作為華冑子孫又豈能不感到光榮和自豪？