世界視線：美軍潛艇進海灣　中俄戰機巡遠東

世界在新冠肺炎疫情和政治動盪中步入新的一年，安全格局並未改善。就在中歐敲定投資協定前夕，美軍一艘核潛艇進入了波斯灣，而中國和俄羅斯的戰略轟炸機也沿朝鮮半島、日本海和東海的國際空域實施了一次聯合巡航。雖然事發於亞洲兩端，卻存在緊密的互動關係。這場軍事角力的關鍵是伊朗，一旦中東風吹草動，則軍事博弈的棋盤必定會伸延至遠東。

美國國內正陷入嚴重政治危機，現任總統特朗普在白宮交接問題上，與繼任者拜登對着幹。而特氏的中東政策，尤其是對伊朗的強硬取態，更是與民主黨南轅北轍。從國際政治大勢而言，中俄的戰略合作、中歐投資協定的達成、德俄北溪二號能源管道的推進等事件，皆顯示美國陷入內亂之際，歐亞大陸各國正走向政治多元、經濟互通的新大陸格局。此非海洋國家組成的五眼聯盟所樂見，合縱連橫之勢已然出現。

是以外間密切關注，特朗普會否趕在下台之前揮軍攻擊伊朗，以造成中東亂局擴大的既定事實，既在歐亞大陸製造新的分裂，又可阻止拜登上台後恢復伊核協議。而美國在波斯灣的軍事動作確實加重了這層顧慮。美軍核潛艇喬治亞號現身海灣尤其可圈可點，該艇是由戰略導彈核潛艇改裝成特種作戰潛艇，不僅進駐66名特種兵，更擁有154枚戰斧巡航導彈，可以在短時間內突襲伊朗的核設施、軍事基地、機場和政府中樞。

若伊朗遭受外科手術式空襲，中俄皆鞭長莫及，最可行的選項就是擺出圍魏救趙的威懾態勢。正是在此背景下，中國4架轟6-K戰略轟炸機近日經東海北上，與兩架俄羅斯圖95戰略轟炸機會合，雙方沿朝鮮半島以東海域，經日本海南下實施聯合巡航。戰略轟炸機可以摧毀陸地和海上各種大型目標，封鎖遠東海域，是以美軍對伊朗發動任何程度的突襲，都必須預先研判中俄可能在遠東作出的軍事反應。尤其是當衝突上升至更大規模時，駐日韓美軍及友軍如欲施援海灣，亦必須先考量在中俄緊盯下，遠東的各種安全風險。