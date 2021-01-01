產評：新歲復甦變數多　最怕港府黑天鵝

在人類危機史上留名的2020年終成過去，惟歡顏難展，只能以沉重的心情迎接2021年，皆因疫情仍在，環球禁聚令持續，經濟衰退之勢尚未扭轉，2月農曆新年前後企業倒閉和失業率勢增。幸而天無絕人之路，隨着疫苗面世，復甦之機猶存，如何讓經濟盡快重納正軌，成為管治之重！

環顧全球，近期多地開始接種疫苗，為黑暗中帶來曙光，加上美國已通過新一輪紓困方案，聯儲局亦派定心丸，表明保持寬鬆貨幣政策一段長時間，英歐及歐中也分別達成貿易及投資協議，國際景氣確在呈現一番新景象。不過，此番景象能否持續，仍要問問美國總統特朗普，隨時甫開年就贈隻「黑天鵝」，皆因1月美國政府換屆是否順利仍充滿變數。近期美元持續向下，一定程度反映美國政經局勢不明朗，即使政府順利換屆，拜登對華取向如何、美國新任財長的貨幣政策取態又怎樣，皆影響美元去向，更對亞太地區經濟和全球地緣局勢有重大啟示，宜密切觀察。

誠然，全球2020年經歷央行大舉印鈔放水後，各地政府財政赤字破盡紀錄，踏入新一年，實在不容許半點差池，確保經濟納入復甦之路，比「滅赤」來得更迫切、更重要，只有疫後經濟一路走穩、走好，才有望以經濟增長來實現「滅赤」目標，否則只能「一戰」解千愁！

如是者，趁着2021年有「舊事已過」為藉口，港府實宜及早籌劃如何善用財政儲備，加快重建經濟，多聽民間聲音，盡快救市！須知道若無疫情，農曆新年前後一向是企業洗牌潮，如今在這關鍵時刻，政府不下決心落重藥振興經濟尚待何時？若今年的經濟復甦競賽香港再輸起步，只怕會遭區內競爭對手愈拋愈遠，望塵莫及，尤其看到去年11月，香港的港元存款驟失逾萬億元，雖然當局解釋部分原因是與當月的新股認購活動事態發展有關，但亦不能完全排除港人與外資撤走資金的可能性，政府必須主動辦點實事穩住信心。

以目前香港失業人口逾24萬而言，市民朝不保夕，人心難聚，人才與錢財繼續流失，獨靠中資苦撐，復甦從何談起？如何更好地發揮政府救市角色，提高行政效率，以政策引導各重點產業投資，加快復甦，是港府必須深思的問題，否則更好的天時、地利形勢，獨欠人和，百事難成！

展望2021年，香港經濟非無希望，尤其可與「內循環」國策融合，唯一怕的是港府繼續「無神經」，錯過重啟航程的契機，自製「黑天鵝」。