正論：司法亂象皆人禍　換血改革勿再拖

黎明前的黑暗最漫長，回歸後香港滿是亂象，去到2020年最後一日，早上大家仍然忐忑不安，究竟大漢奸黎智英會否獲得保釋，繼而潛逃他方，幸好終審法院沒有冒天下之大不韙，決定接受律政司上訴申請，黎智英須暫時還押牢房，待2月初再審理。這個判決，讓全港市民對司法界仍抱有一絲希望，過渡到新的一年。然而前面的路依然荊棘滿途，原因是司法制度根深柢固的問題從來未被正視，深層次矛盾尚待解決。

《基本法》表明，回歸後香港50年不變，但無論北京抑或港府，給人的印象是「50年不管」，任由一國兩制荒腔走板，反中亂港橫行無忌，2019年的「反修例」暴潮，把一切問題赤裸裸浮面，港府止暴制亂無力，中央出手介入，包括人大釋法、取消違規議員資格以及推動《港區國安法》實行，外界評論指一國兩制提早進入下半場。北京強調「全面管治權」，京官公開講話提出「愛國者治港」，港府才趕忙安排讓全體公務員宣誓擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特別行政區。

一紙聲明和一紙婚書其實異曲同工，都是需要真心真意遵守誓言，而不是陽奉陰違。君不見各級法院法官、司法人員老早已經宣誓效忠，但實際上有效用嗎？三權分立變司法獨大，不該放生的放生，反中亂港逍遙法外，愛國愛港飽受迫害，整個司法制度基本上還承襲殖民地時代，洋法官充斥，法官頭上的假髮，一直未除下，幾乎讓人以為現在還是港英時代。審案用的普通法案例，即使是咸豐年歷史，對法院仍然有約束作用，但這些都是回歸之前，或其他國家制度下的產物，時移世易，香港現在是中華人民共和國的領土，難道司法制度可以一成不變，照單全收殖民地的一套？

一國兩制是劃時代概念，英式司法概念當然不能融合，亦不能夠解決特區在《基本法》框架下的紛爭，反對派入侵立法會，肆意拉布，有違議員職責，法院卻拿他們沒辦法，蹉跎歲月，直到黃毛小子丫頭自掘墳墓，2016年炮製了一場「宣誓辱華風波」，最終須人大就《基本法》第104條進行釋法，一錘定音，取消違規議員資格，有例可援，以後法院才知道照辦煮碗。可是反修例暴潮湧現數以百計案件，司法機關便立即陣腳大亂，頻頻出現判決偏頗的爭拗，縱容黑暴，幸好中央兩度出手，先是推出《港區國安法》，然後取消反對派4名違規議員資格，重挫亂黨，特區才有片刻的歇息。

反修例暴潮是一面照妖鏡，反映司法亂象。律政司首當其衝，成為眾矢之的，警方拘捕逾萬人，但只有2,000多人被起訴，而且檢控粗疏，不時被法官在庭上批評控方甩漏，甚至惹來陰謀論，有人身在漢營心在曹，故意出錯令暴徒脫罪，有律政司檢控官更出書教青少年逃避刑責。上樑不正下樑歪，律政司司長鄭若驊醜聞不絕，律政司淪為黑惡保護傘，其中一個受益者便是大漢奸黎智英。

黎智英禍港多年，煽動示威，鼓吹仇恨國家反政府，但一直逍遙法外，非法佔中案及黑金秘捐案都未被起訴，3年前刑恐東方報業集團記者案，直到去年頭才檢控，可是有圖有片有人證，表證成立，依然無罪釋放，律政司三催四請，拖到最後關頭才上訴。自作孽，不可活，黎智英涉及多宗案件，包括涉嫌欺詐及違反《港區國安法》勾結境外勢力的罪名，過得了聖誕，過不了新年，始終都要還押監房。

黎智英保釋上訴風波，進一步凸顯司法人員深層次的問題。之前有多名反對派被告棄保潛逃，包括黃台仰、羅冠聰、許智峯，甚至無名小卒曾志健，無論涉及罪名、財勢，以及外國連繫，都遠遠比不上國安重犯黎智英，他們既然都能逃出法網，有誰可以保證黎不會潛逃？但原訟庭法官竟然批准了黎的保釋要求，引起全城嘩然，終審法院今次決定還押黎智英，雖然暫時平息了眾怒，但問題出在哪兒，為何不斷上演捉放曹的鬧劇，樂此不疲？

司法亂象始於人禍，法治崩壞，最重要原因是淪為人治，不同案件不同人審會出現不同結果，打官司好像碰運氣，黃絲遇上黃官會獲嘉許及輕判。司法人員質素亦良莠不齊，有人自視特權分子，把司法權錯誤理解，以為獨大，凌駕行政立法，沒有去殖民地化，反而盡量「去中國化」，罔顧一國原則，更沒有重視國家安全。連國安法指定法官都作出令人費解的判決，需要上級法院接手處理燙手山芋，市民對香港司法制度失去信心，並非一朝一夕。如何能夠挽回？一旦黎智英獲保釋，須駐港國安公署介入，又會惹來滿城風雨。

黎智英保釋案其實未有最終判決，只是向律政司批出上訴許可，並排期於2月1日審理，塵埃未定，還有峰迴路轉的可能。反觀內地司法制度不斷優化，本周深圳法院在3日內審結12港人蛇案，效率極高，絕不拖泥帶水，而且判決有根有據，合情合理，可供爭議點絕無僅有，以事實反擊抹黑。內地制度自有其可取之處，絕非部分人口中洪水猛獸，他山之石，可以攻玉，更何況是國家行之有效的制度，本地司法改革，理應北望以便融合。

沒有國家便沒有法律，國家安全重於一切，在香港社會風雨飄搖之際，成為法治的領航燈。法院絕非藍血俱樂部，更加不能由非我族類把持。無論制度如何改革，如果司法人員不配合，都只會淪為紙上談兵，虛應故事。其他部門如警隊新人事新作風，表現出眾，獲得市民肯定。新年新開始，司法機構痛定思痛，大刀闊斧換血改革，事在必行。疑人勿用，掃走無間道，徹底去殖民地化，特區法治才有望重生。