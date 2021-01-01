功夫茶：垃圾轉口變臭港　醜出國際真羞家

香港搞環保一事無成，一個垃圾徵費計劃搞咗幾十年，結果最終無疾而終！又如垃圾分類，又係搞咗好幾十年，結果咪又係廢！呢個政府講就天下無敵，就好似啲無良政客咁，想得到選票，乜都可以應承：請投我一票，我可以為市民做事3日唔去屙尿！庸官搞環保，一樣口噏噏當秘笈，所謂「垃圾分類」，來來去去都係「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」，之但係又冇回收配套配合，結果又係搞到一鑊泡！

呢，全球每年製造約90億噸塑膠垃圾，當中回收唔夠10%，即係一成都冇，其他嗰80多億噸點算好？原來唔少發達國家為降低成本，選擇將啲不可回收嘅廢物出口到東南亞地區棄置。香港作為亞洲嘅自由貿易港，成為大批廢品嘅中轉站，若然把關不設防，未能第一時間「轉」出去，容乜易垃圾圍城變臭港？為咗打擊呢啲缺德嘅不法行為，國際組織已立法規管廢塑膠貿易，今日起生效！香港亦制訂咗相關指引。

徒法不能自行，有指引又如何？有環保團體就促請海關及環保署做好把關，加強抽檢來自美國嘅貨櫃，杜絕禍根。功夫茶都不得不提醒，香港官僚一味怠政成風，搞環保即使做唔到「在位一分鐘，幹好60秒」，都要有責任感，將工作當使命，唔好見到地下一篤屎，就求其攞隻碗冚住佢，就當功德圓滿，咁把關，香港唔淪為臭港就有鬼咯！

香港轉口洋垃圾，自己冇得益，冇利可圖，正一損人不利己。話時話，國際刑警喺2020年8月發布關於廢塑膠市場嘅犯罪趨勢報告，揭示中國喺2018年禁止進口「洋垃圾」後，東南亞地區就成為新嘅「垃圾場」；呢嗱，香港作為各國廢物轉口港，好嘢就從來分唔到！之不過去年就分別成為越南、泰國和菲律賓嘅第2及第3大廢塑膠來源地。仲有吖！全球廢塑膠貿易額預計將由2016年嘅348億美元，大幅增長至2022年嘅500多億美元，自不然吸引非法分子分一杯羹！

香港係貿易自由港，將啲廢膠洋垃圾「轉」出去已有苦自知，更被「做咗手腳」陷於不義！呢，非法分子透過自由港等轉口港，偽裝成廢品來源地，再運往落後地區，而查實呢啲欲掩人耳目嘅廢品，卻原來係來自比利時！阿哥，好似漢奸自作孽就話抵乜死啫！依家卻要香港硬食呢隻死貓，除咗戇居，更被國際刑警及聯合國點名批評，你話冤唔冤枉？早輪羅馬尼亞逾百個廢礦渣貨櫃去咗廈門被拒，輾轉運到香港，再轉去馬來西亞又被拒，滯留咗香港4年才成功運走！若然啲礦渣有擴散性毒素，擺咗咁耐分分鐘出事吖！庸官若把關不力，香港一旦變「垃圾廢品中轉站」，醜出國際，又搞出個大頭佛，成班搞環保嘅高官，睇怕要推去堆填區祭一祭咯！