神州觀察：寒潮遇上限電令　偷開暖氣不得已

內地南方多個城市近期因發布限電令，致使廣大市民遭遇各種生活不便，尤其是對部分高能耗取暖用電設備的限制，勢令人吃不消。然而屋漏偏逢連夜雨，日前中央氣象部門發出「霸王級寒潮」預警，強勁冷鋒並已自北向南凌厲殺來，一些地區氣溫驟降攝氏10多度，或跌至零下，山東臨沂更有環衞工人疑被凍死街頭，民眾叫苦連天之餘，不得不違規取暖，實在令人感嘆。

被指進入用電「戰時狀態」的湖南省日前氣溫已跌至攝氏3度，然而該上班的還得上班，該捱凍的仍需繼續捱凍，因為該數值剛好符合內地規定不准開空調的限定標準。只是長沙市有上班族凍到無法忍受，勇敢地偷開空調取暖，卻也換來了同事的真心感動，惟需擔心的是，不知道當地政府對這類「違規」行為設有怎樣的懲處措施，更不知各地還有多少這種「陽奉陰違」之舉，及是否有人將因此受牽連。

捱凍的不光有上班族，湖南科技大學據指日前也發出停電通知，並有學生將全班點蠟燭上課的情景上傳網絡，調侃稱屬「難得一遇」，惟有發揮苦中作樂精神自我消遣一番。而限電令亦讓民眾飽受諸多生產生活不便，譬如湖南岳麓區有網民吐槽稱因辦公大樓停電，需爬二、三十層樓才能上到辦公室；江西、浙江等地入夜後街道變得一片漆黑，車難開、人難行，還需擔心遭打劫，一些街邊商店無法營業，地方小微企業被迫關停生產；廣東廣州多區更突然無預警停電，害得有人沖涼至一半而無水用，很是尷尬。

何以出現用電荒？當局近日也作了多番解釋，大致是因為今年的寒潮來得較往年早，而且地方氣溫異常偏低，加之疫後經濟恢復快，工業生產呈現高速增長，從而導致電力需求猛增；此外，亦受到輸電設備故障、電力輸送及儲存能力、寒冬天氣影響發電及節能低排等指標限制。當局並已就此採取多項措施進行應對，及承諾會確保民生用電，只是如何確保、如何快速解決燃眉之急仍是問題；具體到湖南省，廣鐵集團連日來已全力向當地搶運煤炭，外來輸電也在加強，然而相關情況還在持續。

今次寒潮或會迫使更多省區實施限電令，屆時又將如何應付？更需看到，相關問題處理不好，不僅會招致國內民眾抱怨，更會給國際上一些別有用心之人以口舌，成為抹黑攻擊中國政府的資本。澳洲有電視台節目主持人日前便發表驚人言論，指中國近期鬧電荒、民眾捱凍，是因中國制裁澳洲煤炭進口所致，並誇張地指超過10億中國人正在嚴寒中掙扎，信口胡說一些拉閘限電地區氣溫已降到攝氏零下40度，結果當局還需再花費精力進行反駁。