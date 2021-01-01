美國從來不把歐洲當作盟友。美國獨立是從英國分割出來，即使法國助其獨立戰爭，送它自由神像，美國的門羅主義也是把法國連同歐洲其他國家，排除在美洲以外。第二次世界大戰，美國先是觀望，也想重複第一次世界大戰的方法，在歐洲打到糜爛之後才參戰來賺取戰勝國待遇。那時候，美國貸款英國，卻同時與德國作貿易。二次大戰參戰之前，美國仍與日本貿易，雙邊討好，希望取漁人之利。到英國瀕敗時，美國才參戰，並加重貸款英國，出賣落後的驅逐艦給英國，換取英國在加勒比海的海軍基地，也藉貸款迫使英國把許多先進的技術與美國共享。

而在戰後，美國除了逼英國還債、放棄殖民地，也在英國駐軍不走，更在1956年蘇彝士運河事件裏，以國際貨幣基金組織的貸款來脅迫英國、法國退兵，英國從此失去蘇彝士運河以東的所有領土，印度洋最重要的軍事基地（迪戈加西亞）也租讓給美國。

美國助英國打敗德國，勝利者是美國，英國是得不償失。美國是為利益而不是為道義參戰，打敗德國，劫掠了德國的科學家和科研設施人才之外，還要控制西歐。若不是有蘇聯的對抗，美國不會促成歐盟發展，卻又放進英國作為掣肘的棋子。沒有蘇聯，沒有冷戰，美國便不須善待歐洲各國，早便會是特朗普的「美國優先」政策，把歐洲視作附庸或屬地。

美國是功利的國家，一切為利，所有的道德、普世價值、意識形態，都是資本的掩裝和對國內外民眾欺騙的手段，並不是它的政治理想，更不是美國優先的目標。對同文同種的歐洲諸國已是如此，怎能期望它會平等對待其他國家呢？今天中國強，威脅到美國資本的利益，便以中國為敵，以往是把蘇聯、日本當作敵人。今後，若歐盟強盛，也會是美國的敵人。

事實上，自金融海嘯之後，歐盟和歐元乘美國勢弱趕超而上，美國已早對歐盟動手，打擊歐元，在北非推「顏色革命」，在東歐搞新歐洲，抑止歐盟東擴南下的發展，英國脫歐更欲掀起歐盟內部分裂。最近攻擊德俄的北溪二號管道，更明目張膽地要脅迫歐洲高價購買美國天然氣，不把德國以及歐盟視作盟友夥伴，盛氣凌人，完全顯露霸權主義的蠻橫無理。

歐洲的歷史文化悠長，底蘊深厚，分則敗，合則勝，德、法等正洞悉美國的狼子野心，故此有德俄合作，今天也有中歐的協議。美國勢弱而狂，俄羅斯支持中歐聯手，正好與美國鼎足三立，抵制美國對世界的瘋狂破壞。這是2021年的起端。