當年，老秦人「東出」函谷關，百萬雄師橫掃6國，一統天下，完成了中華民族歷史上最重要的一件大事，影響極為深遠，為2,500年以降的中國歷史格局、大國地位奠定了最重要的基礎。今天，中華民族又要面臨「東出」使命，橫跨台海，將1949年國民黨「退守台灣的流亡政權」，將這個如今通過美式「民主普選」，試圖分裂國家、妄圖「台獨」的叛國集團政權一舉拿下，再次完成國家統一。此乃大秦與今天，國家統一皆以「東出」為出發點。最近內地熱播的電視劇《大秦賦》，就是以「東出」和「統一」拉開序幕。

此時此刻，北京又正在醞釀《國家統一法》。可見，「國家統一」不僅是中央政府宣傳多年的「時代潮流」，是「不可阻擋的大勢」，而且在政治、經濟、軍事、國家憲制大倫大法、外交以及宣傳等各方面都正在加緊準備。雖然拿下台灣、國家統一何日實現，目前還沒有具體時間表，但正如開國領袖毛澤東所說，它是站在海岸遙望海中已經看得見桅杆尖頭的航船，它是立於高山之巔遠看東方已見光芒四射噴薄欲出的朝日，它是躁動於母腹中快要成熟的嬰兒。

無怪乎《大秦賦》播出之後，台灣方面、反華勢力一片哀號咒罵，說是北京要以古喻今，包裝歷史故事，為政權所用；說是該劇「扭曲史實，鼓吹大一統，要對民眾洗腦」。昔有孔子作《春秋》，亂臣賊子懼；今有《大秦賦》，有《反分裂國安法》和正在醞釀的《國家統一法》，「台獨」小丑、亂臣賊子又何能不懼？何能不一片哀號？

昔年抗拒大秦統一的是關東6國，今日抗拒中國統一的是台灣當局、是全球反華勢力，特別是推行「以華制華」多年、遏制中國發展、極力把台灣當成自家「永遠不沉的航母」的山姆大叔。美台之間有「共同防禦條約」，又有老美對台「長臂管轄」的一大堆這個法、那個法。

如此障礙，可以斷言，今日「東出」要與當年一樣，須動用百萬雄師武力橫掃或有「和統」妙策方可成事也。