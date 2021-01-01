往事餘山色，流年是水聲。今天是元旦，香港在多年未遇的寒冷天氣中迎來2021年，令人惴惴不安中又增添幾許寒意。過去一年全世界都在新冠肺炎疫情下艱難度過，香港尤其不堪，疫情之外還有黑暴，以及沒完沒了的各種政治爭拗，可謂屋漏偏逢連夜雨。展望未來一年，情況依然未可樂觀，疫情不知伊於胡底，黑暴隨時死灰復燃，社會經濟一潭死水，面對如此混沌的局面，港人實在快樂不起來。

對於新的一年，人們最大願望當然是疫情盡快消失，能夠如願嗎？疫苗上市無疑帶來了希望，但還是無法代替防疫抗疫。據估計，全球最少需要100億劑新冠疫苗，才能有效形成群體免疫，問題是全球每年最多只能生產20多億劑疫苗，根本不敷所需，而且疫苗成效仍有待觀察，可見疫情不可能在短期內消失。有人甚至估計新冠病毒還會肆虐數年，這也許有點誇張，怕只怕好的不靈醜的靈，大家不得不做好心理準備。

更何況，香港除了面對新冠肺炎疫情，還要面對種種內憂外患。反修例黑暴由前年延續到去年，暴徒無法無天，幾乎將香港推入萬丈深淵，直至中央祭出《港區國安法》，才有效震懾群魔，令社會恢復平靜。但也只是暫時平靜而已，反中亂港勢力並沒有受到根本性打擊，反而得到司法暗中保護，目前正隱忍待發，隨時捲土重來。尤其今年將舉行立法會選舉，攬炒派勢必瘋狂反撲，香港勢必再現腥風血雨，港人將如何自處？港府又將如何應對？

沒有希望，也就無所謂失望。有團體調查發現，56%受訪港人表示去年過得不開心，比例創多年新高，而展望未來一年，39%受訪者同樣悲觀，擔心生活或變得更差。人同此心，心同此理，這個調查結果正是大多數港人的共同感受。朽木不可雕也，無論是防治疫情，還是止暴制亂，港府都是靠不住的，香港要走出困境，始終還是要寄望中央出手。