新的一年又開始，祝所有讀者新年進步，身體健康當然最重要。過去的一年大家都受夠了，全世界疫症肆虐，新冠肺炎魔星，合全球人類的力量，整整一年都未能擊退。雖然臨近年尾，疫苗紛紛推出，但因為時間倉卒，故此效用及副作用都成為疑問，究竟能否在短時間內紓緩疫情，實在令人難以樂觀。

不少專家預計，疫魔在今年內都未能消滅，可能要等到2022年才算大致消退，真的不敢想像，全球經濟還要承受多一年的損失。別的地方不談，單是香港這一年，暴疫夾擊，百業蕭條，不少商戶倒閉，剩下來的苦苦掙扎，裁員減薪放無薪假，打工仔最無奈，肉隨砧板上，僱主當然有他的苦衷，這個死結，如果政府可以提供支援，就不會出現目前局面。

可是無能政府倒錢落海，不少基建工程超支延誤，而且蝕大本。部門行政效率極低，養懶蟲蛇王屢見不鮮，像食環署捉老鼠搞足一年，由年頭捉到年尾，都竟然沒有改善，鼠患反而惡化，如何向市民交代！

大家最關心的還是何時才能成功抗疫，在去年中的時候，曾經一度出現曙光，甚至部署旅遊氣泡及健康碼等通關措施，可惜政府把關檢疫失誤，不攻自破，第4波比第3波更激烈，而且混雜英國變種病毒，究竟疫苗能否抵禦仍是未知之數。廢官後知後覺，大部分時間都是出現狀況才補鑊，失去先機，回想年頭的時候，武漢果斷封城，迅速遏止疫情，甚至台灣、澳門都做好把關工作，市民可以正常生活。一篤老鼠屎可以破壞一煲粥，放眼神州大地，作為國際金融中心，竟然阻住地球轉，作為香港人真感到羞恥。

新的一年應該滿懷希望，相信港人新年願望都是盡快打敗疫魔，社會重拾正軌，反中亂港之徒如漢奸黎受到法律制裁，本來理所當然，但在香港司法制度下，誰敢寫包單？