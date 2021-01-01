雖然有所謂12港人關注組聯同幾個一直蒙面的家屬不住高調見記者，挑戰內地拘捕及審訊從香港駕駛快艇偷渡出境往台灣，卻在內地水域被捕的12名棄保潛逃逃犯，經過深圳法庭的審訊和判處後，我認為這個案子基本上已完結，只待犯人在內地服完刑後遞解回港，再審理香港這邊的控罪。

關注組及家屬一直的策略是否認涉案人等觸犯任何罪行，把案件說成是對政治犯的迫害，要求停止審訊，把犯人移交香港，並把事件通報外國政府，爭取他們干預內地和香港正常執法，這個策略可說以失敗告終。這批棄保潛逃的逃犯正在保釋期間，等候香港法庭聆訊，其實待遇是超乎其他國家地區習慣的寬鬆，卻依然潛逃，證明他們不值得信任。他們在內地水域被當場捕獲，證據確鑿，無法抵賴，內地政府依法審理有何不對？難道關注組認為通過西方大國的壓力，中國便會有法不依，把犯人隨便釋放了事？如果他們的策略得逞，豈不是叫中國政府放軟手腳，任由他們的歐美主子說了算？這種不顧本地法律、只聽歐美主子指揮行事的作風，難道便是他們口口聲聲追求的民主、自由、法治？

這次看到對12港人的判案，我認為內地其實是嚴守一國兩制原則，犯人在香港觸犯的控罪及棄保潛逃是香港地區內部的管治範圍，深圳一概不管，只是集中處理觸犯當地法律的行為，而且盡量寬鬆，才有現時的結果。兩個未成年犯人不予審訊，釋放回港；8人因犯偷渡罪監禁7個月，減去被羈留的3個多月，再過3個多月便會獲釋回港；其餘兩人因是主犯，負責組織偷渡，購買快艇和駕駛，利用衞星電話與上級聯絡，不可能過分輕判，今次判監2至3年其實也算輕判。

我認為輕判原因，應與犯人坦白交代有關偷渡安排的人事和細節有關。偷渡有上級組織安排，要籌劃幾十萬元作買船費用，要安排其中一名被告去接受駕船訓練，牽涉的人不少，倒不知深圳公安拿到這些黑暴幕後人物組織的資料，如何與港方分享。

我們不能對12港人寄望過深，因他們「中毒」已深，否則不會當「屠龍小隊」製造軍火炸彈。今次只是形勢比人強，坦白招供認罪博早釋放，典型香港仔的街頭智慧，不能說明已有悔意。內地政府雖然與人為善，但要提防對方奸詐，日後反口。

關注組見記者，露面的總是一兩個逢政府必反、逢中必反的政客，相信內地政府也不屑回應。那些蒙面人真正是家屬？不希望刑期盡快了結家人可及早回港？還是要把事情弄成國際性抹黑，不惜讓內地重判犯人？