12人蛇案在深圳審結，案中兩名未成年疑犯，當局不作起訴，移交香港審理；其餘10人罪名成立，當中組織他人偷越邊境的鄧棨然判囚3年、喬映瑜判囚兩年，另加罰款；餘下8人偷越邊境罪罪成，分別判囚7個月及處罰一萬元人民幣，顯然屬於輕判，反映了內地從寬處理。

然而，12人蛇家屬不作如是觀，例牌「媽媽叉叉」，不是斥為假審訊，就是賴港府「助」他們的子女兄弟「送中」，到底他們知道自己的子女兄弟是罪犯嗎？知道他們的子女兄弟是畏罪潛逃自行「送中」的嗎？明明是自己犯法，不反躬自省，反要賴人逼他們犯法，見過無恥的，未見過如此無恥的，這種港產刁民的思維，直教人嘆為觀止。

人蛇家屬及黃絲刁民最常用的藉口，就是內地人偷渡來港也是遣返了事，12人蛇卻一直還押，而且被判刑，於是又說成是內地無法無天。其實這只是反映他們無知。在香港，組織偷渡是重罪，過去曾有安排假難民入境的蛇頭被判入獄逾5年，刑罰比今次的深圳判決重得多；更不必說，非法入境本港人士並非直接遣返這麼簡單，若在香港從事黑工或其他非法勾當，一樣會被監禁。

這也不滿，那也不滿，「國有國法，家有家規」這句話，人蛇家屬和黃絲刁民一世也不會明白。這也是理所當然，如果他們真的有「家規」，又豈會教出目無法紀、有錯不認、着草走佬的子弟來？如果他們真的明白香港早就回歸，是中國的領土，又豈會弄出「光復」香港、實則搞死香港的白癡禍事來？

總而言之，香港人就是過得太安穩，從來不知苦難為何物，才會有好日子不過，偏要無中生有，妄想所謂的共產黨迫害香港人的情節，然後天天以打砸堵燒的手段「救港」，將香港「救」得支離破碎，五勞七傷。香港一日有這種刁民存在，一日都不會有好發展。