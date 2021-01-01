近日有調查顯示，日本是世界上最不喜歡中國人的國家，有近九成的日本人對中國反感，反倒對日本有好感的中國人卻日漸提升。聽到這個結果，不禁讓我啞然一笑，心想合該如此，俗語說「量大者福大」，怪不得近年中日兩國的實力一長一消，這恐怕是跟國民心態有關。理虧的人還要討厭對方，是自己在折福；身為受害者仍能體諒、包容害自己的人，此君心如虛空，定然福厚。

大部分日本人的心行如此，筆者擔心這個國家將會愈來愈步向惡運，他們就連最基本的做人態度也不懂，實在是讓人搖頭嘆息。

如果在數十年前，你爺爺、父親一輩曾經惡向膽邊生，闖入鄰家搶劫、施暴，對方一家幾兄妹，一個被殺，一個女的則被你家長輩姦污了。事後，犯事者雖然被繩之以法，但死去的人不能復生，被玷污的人也再難還其清白。然而，你的鄰居寬大為懷，沒有向你家追討賠償，這數十個寒暑，彼此也算能夠和平相處。

到了你這一輩，雖然雙手並無沾上血污，但家中長輩確實虧欠了鄰居，大家「朝見口、晚見面」，我想問，你會如何跟對方相處？任何一個正常人，只要懂得少許情理之道，都該對這戶人家恭敬、退讓，若不是碰上甚麼大是大非問題，一切都應由對方說了算。如果大家都居住在平房，兩屋之間有三數尺土地過去業權未定，如今人家說是屬於他們的，老實講，你還好意思去計較嗎？不必查地契，二話不說，馬上就該承認對方的擁有權，比起你家欠人的，這又算是甚麼？

死攬軍國主義，侵華戰爭欠下了中國2,000多萬人的血債，如今卻不思懺悔，還要為釣魚島這巴掌之地來跟中國爭，更要在受害者的傷口上灑鹽。看着這些失德之人，只能說是可堪憐憫！