新一年開始，老朽不敢有甚麼宏願，只希望一眾庸官抗疫切勿再「難得糊塗」，而係打醒十二分精神，提高警覺和效率，不要自以為是，以為「香港規格」防疫掂過碌蔗，結果處處漏洞，致令疫情持續至第4波而一發不可收拾！

澳門抗疫成功，有一點必須承認，就是關口守得夠嚴密。有論者指出，喺澳門關口，要再經衞生官員查核酸檢測證明，然後由警察帶隊，一車車去鏡湖醫院再做核酸檢測，做完就原車車去分配好嘅隔離酒店，登記入住，上房前警察派回身份證。全程閉環管理，新入境者唔會接觸到其他澳門人，無身份證也走不了。

澳門檢疫，不似香港早期，自己搭車去酒店或返屋企，過程中感染司機又得，去食餐飯感染侍應又得，有如無掩雞籠，迨至上月下旬先至有全面指定酒店隔離，阿哥，咁仲唔係後知後覺？抗疫如打仗，豈能凡事慢9拍，一副「雲無心以出岫，鳥倦飛而知還」嘅態度，疫情唔爆到九彩都對你唔住啦！

嗱！理工大學研究團隊基因分析發現，本港最少出現9種病毒株，當中8種屬外來輸入。分析指，第2波疫情是因歐美、北非等抵港者輸入G型病毒株，其後由GR型病毒株主導第3波疫情。研究指出，相信因港府去年6月時容許海員毋須強制檢疫及作病毒檢測，加上他們分布全港各酒店，導致本地爆發。

而第4波疫情疑與印度和尼泊爾輸入個案，即GH型病毒株有關。研究質疑，為何只有機場一個入口都可以令本港流入大量確診個案？呢啲咪就係老朽成日批評廢官以「牛棚困貓」思維防疫咯！呢，由英國抵港個案已找到變種病毒株，一個唔覺意，若酒店隔離防疫措施有乜閃失，後果會好嚴重，尤其14日強制檢疫後嘅另外7日居家檢疫，過程中如何做到滴水不漏，庸官切勿掉以輕心，否則新一年隨時以「大鑊」開始！