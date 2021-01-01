慘痛的2020年終成過去，新一年今日起拉開序幕，新的開始當然有新希望，捱過去年的抗疫大戰後，香港人無不希望疫症早除、政通人和，然後是經濟復甦！只是，這幾個希望實在不容易達到，現在香港還在第4波疫情中苦苦掙扎，而《港區國安法》落實半年了，但香港從大學校園到刊物、甚至囚室牆壁仍可見港獨文宣，可見疫去不容易，人和更難，這兩項做不到，經濟好得了嗎？

疫情是最傷人的，第4波爆發多時，防疫措施一再收緊，但香港至今還在每日約50、60宗新增個案中拉鋸，加上海外幾個地方出現變種新冠病毒，香港若攔截不力，便可能陷入第5波疫情的苦戰。我們守得住大門、防得了變種病毒輸入個案嗎？不得不說，這實在是香港防疫工作上表現最差的一環，必須痛定思痛。

看看本港鄰近的國家與地區吧，與香港相似的亞洲經濟體中，南韓、新加坡、台灣都堪借鏡，甚至經濟與社會發展程度較香港差的泰國、越南，防疫工作都比香港好太多。看看新加坡吧，幾個月前，當地確診個案已逾萬宗，但新加坡政府祭出雷霆萬鈞的措施，終於把曾經為禍外勞宿舍的新冠疫情一點點消滅。南韓則向世人示範了強大的檢測及追蹤能力。相比之下，香港實在有太多不足，可惜本港領軍抗疫的官員卻在自欺欺人。

再看政局，經過一年多的反修例衝突，去年有《港區國安法》的制訂及落實大變革，如今，香港的社會秩序大大改善了，但國際社會尤其是美國對香港的制裁，以及西方多國移民政策對香港造成的撬牆腳、「吸水」大法影響，令本港面臨資金外流、資產貶值的影響，負面作用不可低估。

所以，香港在新一年能否走出困局，靠的是疫去人和。而熬過本港歷史上罕見低谷苦日子的港人，新一年亦會迎來谷底反彈的相對好日子。