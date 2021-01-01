從2021年元旦起，多部軍事法律法規同步開始施行，包括剛剛由全國人大常委會通過的《國防法》、《退役軍人保障法》，以及中央軍委頒布的《軍隊政治工作條例》、《軍隊後勤條例》、《軍隊計量條例》等。而去年11月，《解放軍聯合作戰綱要》實施。如此多的軍事法規集中推出，是非常罕見的。

自2015年年底開始，內地展開大規模軍改，至2018年已告一段落。在改革中，大軍區、4總部不復存在，新的戰區、軍種、軍委機關投入運行，許多軍事法律法規已經不合時宜。密集修法，即是以法律形式對軍隊新體制、新架構加以固化，加強軍委主席負責制與集中統一領導的權威性，落實依法治軍、從嚴治軍方略，例如，原來的總政治部分拆為軍委政工部、政法委、紀委，總後勤部拆解為軍委後勤保障部、審計署、機關事務總局、聯勤保障部隊；制訂《軍隊政治工作條例》、《軍隊後勤條例》，用來規範新的運行體制；《國防法》剔除了國務院領導武警部隊的職能。

這些新法規聚焦軍隊建設的主要環節，環環相扣，而打仗備戰成為貫穿各項工作的主軸。最具針對性的《解放軍聯合作戰綱要》，對作戰指揮、作戰行動、作戰保障、國防動員等涉及戰爭的重大內容作出明確界定。當前，台海、南海、中印邊界等地區緊張局勢時有發生，跨軍種聯合作戰演習已經常態化。海軍陸戰隊、陸軍兩棲合成旅、空中突擊旅、空軍空降兵等新質部隊不斷投入作戰體系。《綱要》從制度層面界定「打甚麼仗，怎麼打仗」問題，是一部指導作戰的頂層法規，以提升應對突發事態的快速反應效率。

軍事法規批量推出，更是當下中國對外強硬戰略的顯現。當前安全環境面臨嚴峻挑戰，遏制思維、單邊主義、霸凌行徑肆虐，台獨勢力、陸界爭端、海權糾紛等都構成重大隱患。全球軍事變革在戰爭形態、武器科技、作戰模式等方面，也在全方位加速演進。這些都投射在軍事新規的制訂中。

例如《國防法》對於軍隊職責，在維護領土、統一、主權之外，增加了「發展利益」，這意味着未來軍事運用的領域將更加廣泛。除了傳統的領陸、領水、領海之外，將太空、電磁、網絡空間也新增納入了國家安全和利益範疇。這也與當前建軍重點息息相關。新組建的戰略支援部隊下轄航天部隊、網絡部隊，就是着力聚焦爭奪保衞新的軍事競爭空間。

事實上，強大軍隊是大國地位的戰略支撐。《國防法》貫徹「全民國防」理念，明確規定一切國家機關、各政黨、企業、社會組織等都要支持和參與國防建設。新制訂的《退役軍人保障法》，是組建退役軍人事務部之後又一大動作，詳盡規定了退役軍人的移交、安置、培訓、就業、撫恤、優待、服務等內容，在全社會塑造崇尚軍人的風氣。集中頒行軍事法規，亦有助於營造氛圍，為強軍造勢，宣示了未來進一步加強軍隊改革建設的姿態。