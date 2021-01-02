世界視線：英國變種病毒　凸顯西方雙標

英國變種新冠肺炎病毒繼續擴散全球，包括美國在內的全球各地民眾均聞英國而色變，然而部分英國政客最關心的，並非如何採取有效措施，避免禍水外引，而是不忿國家的名字遭到「抹黑」。

英國獨立黨成員、曾任歐洲議會議員的赫爾默日前在社交網站發文，呼籲外界不要將病毒變種稱為「起源於英國」，強調英國只是「發現」病毒，跟「起源」是兩回事。但有眼尖的網民發現，赫爾默此前曾多次使用「中國病毒」一詞，並辯稱沒有人認為印度菜、韓國泡菜或德國酸菜等稱謂涉及種族歧視。人們不禁要問，既然不涉歧視，為甚麼一到「英國變種病毒」，赫爾默就急得跳腳，這不是雙重標準又是甚麼？

一個名詞是否涉及歧視，必須看使用時的語境。「韓國泡菜」和「德國酸菜」固然只是客觀陳述，即使是「英國變種新冠病毒」，人們使用時也只是為了方便溝通；反觀西方世界用上「中國病毒」、「武漢肺炎」等字眼時，卻明顯不是客觀陳述那麼簡單。最典型的例子是美國總統特朗普，他一再將應對疫情不力的責任甩給中國，背後的隱含邏輯是中國將病毒當武器打擊美國。特氏曾聲稱病毒源於中國實驗室，卻提不出任何實質證據，最後不了了之，反而是國家情報總監辦公室澄清病毒並非人造。

事實上，一場世紀疫症，再次將西方世界對中國的偏見和雙重標準暴露無遺。武漢封城，西方主流媒體大加撻伐，指摘中國政府極權專制，妨礙國民人身自由。去年3月意大利宣布全國封城並取消一切群眾活動，西方媒體卻盛讚意國政府此舉是為了遏止病毒傳播，甚至不惜犧牲國家的經濟利益。

再到較早前倫敦封城引發民眾大逃亡，據估計約有30萬民眾趕在「死線」前離開，無異於廣傳病毒的計時炸彈，此時的西方傳媒卻集體失聲，幾乎不見任何批評聲音。這也難怪，當日武漢封城，《紐約時報》引述美國衞生專家，批評中國把一座城市隔離，沒人能夠進出，是「過度反應」。根據這個邏輯，或許倫敦式的封城方能凸顯人權自由的可貴。