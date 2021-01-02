正論：派對房間任狂歡　播疫溫床三不管

近日聖誕新年假期接踵，港人在疫境依舊歡度佳節，而受制於防疫措施，酒吧及派對房間等場所早已勒令關閉，但因為法例上漏洞，不法之徒趁機搵快錢，違規經營，在聖誕新年這些旺日打開門口做生意，吸引不少人光顧，犯禁聚集，烏煙瘴氣，成為罪惡黑點，亦恐成為播疫溫床，而令人震驚的是，原來派對房間盛行經年，竟然是三不管。

香港地少人多，家居環境狹小，想找場地與一眾朋友共聚正當玩樂極為困難。而不少工廈單位面積大租金平，派對房間應運而生，受到年輕人歡迎，服務多元化，提供遊戲機、卡拉OK及麻雀設施，甚至24小時營業，設有床位給客人休息，但並非領取時鐘酒店牌照，持有商業登記便能入行。民政事務總署聲稱派對房間並非管轄範圍，亦沒有就派對房間發出牌照。而食物環境衞生署負責發出公眾娛樂場所或臨時公眾娛樂場所牌照，被記者查詢時亦都表示派對房間非由部門管轄，總而言之，兩大部門互相卸膊推莊，將燙手山芋拋來拋去，懶理種種滋生的社會問題。

黑幫不但染指樓上吧，亦攻入派對房間市場，日前更揭發無牌樓上吧冒充派對房間，在場中賣酒交易私煙販毒，藏有武器、賣淫及聘用黑工，烏煙瘴氣，年輕人隨時接觸毒品，後患無窮。即使有正當商人想經營，但由於缺乏發牌制度，想申請亦沒有清晰指引，有經營者5年來向政府查詢，不斷被「耍太極」，沒有確切回覆，不知如何是好。沒有發牌制度，沒有監管，一出事便拖累全行，業界表示「永遠唔知幾時會踩到陷阱」，直斥政府視而不見，後知後覺，連補救行動也懶得做。

派對房間本身是灰色地帶，即使有禁聚令，政府亦懶理人流密集室內，成為播疫溫床。大家應該有印象，去年年頭第一波疫情其中一個主要群組「打邊爐群組」，涉及同一家族3個家庭，包括兩名內地親友，他們在鼠年大年初二舉行19人家族聚會的場地，正正是觀塘的派對房間，群組先後確診10多人，一名91歲老婦及後病亡。事件發生，政府才如夢初醒，以後禁聚令等措施多數涵蓋派對房間，這一年來疫情反反覆覆，經常要停業，不少業界索性關門。政府一邊任由違禁經營狂歡，一邊任由業界自生自滅。

派對房間與樓上吧相提並論，其實都應該被取締。各界多年來批評樓上吧藏污納垢，屢涉毒品罪惡交易，消防設備欠奉，容易發生火災意外，學者直指「一間都嫌多」，偏偏政府卻一直向樓上吧發牌，惹來各界炮轟。樓上吧涉及罪案愈揭愈多，犯聚違禁明知故犯，但在疫情下違反酒吧禁令而判刑的案件，僅判囚7日，判刑明顯過輕，缺乏阻嚇力。其中一個有效遏止無牌樓上吧的方法，便是要業主負上責任，甚至在場亦要受罰。各界更力促酒牌局取消向樓上酒吧發牌，才能根治問題。多隻香爐多隻鬼，政府既然無心監管，不應該容忍派對房間走法律罅生存，亦可同樣向業主開刀，取締派對房間。

政府部門屢揭失職塞責，香港幸好還有敬業專業的紀律部隊維持社會秩序，警隊、入境處及海關領導深慶得人。警務處處長鄧炳強上任年多，展示幹勁，親力親為，展示好榜樣，警隊上下士氣大振。8年來最寒冷的除夕，「一哥」在節日依然沒有放鬆，在前晚冒着寒風，身先士卒，在九龍東行動中到場視察及打氣，可見其盡心盡力服務市民，每分每秒確保香港治安穩定。警方在多區掃蕩夜場堵截罪惡，於除夕夜及元旦日凌晨，在深水埗、尖沙咀、觀塘、葵涌、荃灣、屯門、元朗及大埔等地區破獲多間無牌酒吧、非法賭檔及違規經營派對房間，拘捕逾200人，成功阻止人群聚集，減低播疫危機。

派對房間反映香港人的創意、靈活應變求生的頭腦，可惜缺乏配套法規，導致淪為罪惡及播疫溫床。冇靈魂政府，無心無力無能，口說拯救經濟，其實見死不救，不少有潛力發展的新興行業，走上歧路，難怪香港被指食老本，不思進取，一蹶不振，廢官便是最大元兇。