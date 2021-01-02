功夫茶：勁擦海鮮過聖誕　寒風零食迎新歲

寒風冷枕孤寂眠，鐵窗明朝新一年！呢，一個人食幾多着幾多，都真係整定。眼見他起高樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了！咁又唔使咁驚青，何文田「第一漢奸樓」未塌，只係又燈火下樓台，少咗群聚減少染疫風險啫！

嗱！去年平安夜前夕獲法庭有條件批准保釋、須留在「第一漢奸樓」嘅漢奸黎，喺過去保釋嘅8日間，剛好係聖誕假期，漢奸大宅幾乎日日攪局，大宴親朋、民主派人士及壹淫媒高層，餐餐大魚大肉，海鮮、巨型花籃、樂譜架送上門，夜夜歌舞昇平，釵鈿墮處遺香澤，高興到杯莫停！難道世界就末日，有酒必須今朝醉？

惟熱鬧歡騰過後，除夕日欽犯被終院撤銷保釋，眼泛淚光與仔女擁抱過後，漢奸黎被扣上手銬、腰纏鐵鏈，再被押上囚車重返荔枝角收押所，度過8年來最凍除夕，更要跨年度過2021年元旦，直至2月1日再度提訊為止。好嘢食得多，歎番吓「監躉飯」，順便清理一下腸胃，未嘗不是好事！鮑參翅肚食得多，有時都想食碗白粥就係咁解！

國安重犯再嘗鐵窗滋味，「每日一蘋果，又來洗廁所」，有咗之前被羈押20日嘅切身體驗，去探佢監嘅仔女、「政治主教」等都話佢「精神好好」；是以今趟漢奸黎再被收押，亦不過如其所言「入獄將成人生巔峰」，求仁得仁，死而無憾矣！再講吖，也只有鐵窗孤影，冇得攪局才可專心啃字典讀神書，即使北風呼呼，專心聚神一日好易過，冇手機冇時鐘，挑！管他人間是何年？我自求我巔峰都唔知幾鬼過癮！

嗱！喺獄中冒寒迎接新一年，尋日佢老婆同埋個女，於晨光冬陽下，大早已手執一袋零食去探佢啦！裏面有魚皮花生、朱古力及餅乾等，依家泥紙鷹折翼，再難以「食勻18區」或者台灣牛肉麵，食吓花生，躲在鐵窗成一統，管他春夏與秋冬，不亦樂乎！

呢，話時話，漢奸黎反中亂港永遠走在最前面，一身係罪，20多年來，特區政府對其縱容包庇，佢腳毛都冇損過一條，以致有「刑不上黎智英」之都市傳說，即使刑恐記者一案，明明鐵證如山都放生佢，幾經社會輿論討伐及周折，律政司先不得已喺上訴期最後一刻向高院原訟庭提出上訴，公義之路都真係漫長到天南地北吖！日前離任嘅前刑事檢控專員梁卓然，喺佢任內最後一份年報仲死撐話公眾對檢控工作「有所拖延」嘅批評都係「毫無根據」！阿哥，咁都叫無根據？你瞓醒未吖？

撇開律政司檢控甩轆事件，單係警方喺過去嘅黑暴示威中，一共拉咗過萬人，被檢控嘅不過2,300多人，檢控率僅兩成，咁都唔算拖延？特區司法亂象叢生，就係因為有呢啲「差不多先生」，加埋司底驊嘅不作為，司法制度點叫人有信心？