2021年是中國新發展階段。

對中國整體而言，2020年不單只是百年發展達致小康社會，恢復中國的盛世，更加重要的是，中美貿易戰揭露出美國以華為敵，並展開新冷戰，打破了改革開放以來對美國的迷信，堅定了1949年革命的初心。中國要走自己的道路，復興中華。

新冠肺炎疫情更證明中國選擇的道路正確，上下一心舉國體制使中國在世紀大疫的全球傷痛中最先克服，在制度和政策上把歐美的資本主義體制比下去。不僅中國的率先恢復正常經濟和社會，帶來了在國際經貿中特殊的優勢，佔據市場的同時亦支援全球，更向全球示範中國經驗。或許因此招惹了美國為首的種族主義的攻擊，但是中國的經驗會更大範圍地給世界提供美國資本主義發展以外的選擇。與美國模式的對比，扭轉了舊冷戰結束後的一元化世界的發展。

中國的示範是建設、包容和愈來愈可持續。相反，美國的模式是戰爭、掠奪、欺凌與破壞。中國便代表了和平、合作和多元化，對比美國的動亂，單邊主義與強迫的一元化。正是2020年在新冠疫情與中美衝突中顯示出中美的差別，更增強中國的信心，去美國化，走人類命運共同體的道路。

或許中國的經驗和道路還是在摸索、在發展當中，但是中國政府追求新的發展理念、新的發展道路，不僅代表中國追求，也代表世界在重重戰爭與危機中找尋出路。2021年開始，中國是擺脫了1840年以來的恥辱、衰落，挺起胸膛、滿懷信心地參與全球治理。中國已完成國家的修補，有餘力帶着理想去與各國一起進行世界的修補。

修補是撥亂反正，是除惡務盡，是把歐美殖民主義、帝國主義在過去幾百年對世界的劫掠、損害、破壞，從根本上修補。一是不能再容許殖民主義、帝國主義施虐；二是不能放任殖民主義、帝國主義在全球製造毒害性的文化、歪曲歷史、歪曲科學，製造愚昧和無良的瘋狂；三是中國作為百多年的受害者，要與其他受害的國家民族，以及殖民主義、帝國主義的國家內的受害者一起來修補世界。

中國不稱霸，追求的是人類命運共同體的福祉。全球化發展已把所有國家綑綁起來，氣候、環保、公共衞生安全和核武威脅等都可以把地球和人類毀滅，沒有一個國家可以獨善其身。中國好的前提是世界好，沒有世界的和平和把破壞修補，哪來中國的復興。中國夢一定要連上世界夢。

香港作為中國不可分割的部分，香港夢只能是中國夢、世界夢。