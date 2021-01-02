97回歸，香港司法領域最鮮明的「殖民地色彩」，就是法官和大律師在一些所謂「莊重」的場合，戴假髮和着裝飾法袍。此乃「大英帝國」的標誌，就像當年歷屆港督代表英王「君臨香江」時必穿白色制服、戴有羽飾的三角帽一樣。英夷還設計了「代表香港」的盾形紋章圖案，是一隻「猛獅頭戴皇冠，前爪緊抱東方之珠」。

那時的港督出席公眾集會，必奏英國國歌。港督抵港上任、任滿離港乃至休假返港，須鳴炮17響致敬。「所有這一切，使他身上充滿威嚴和高不可攀的氣氛，這是殖民地政治生活中的一個要素」，一位前港督這樣寫道。

這些殖民地政治生活中的要素，香港回歸中國之後，都進了歷史博物館，只有香港法官戴着假髮繼續「也文也武」，顯示殖民地政治生活在香港還有一席之地，還能夠讓那些港英餘孽緬懷舊主子。必要的時候，還能夠靠戴假髮嚇嚇人，一方面抖抖昔日的風光，一方面把他們高高在上、司法獨大的壁壘築得更加堅固。

對此，香港各界早有強烈意見，認為很不合時宜，對香港「去殖民地化」很是不利，而且助長了某些人的「戀殖癖」，更有礙香港的「國際觀瞻」——人們會問，香港有沒有回歸中國？在香港法庭裏若掛中華人民共和國國徽，卻坐着戴英夷假髮的法官大模廝樣的審案，這算怎麼回事！成何體統？國家尊嚴何在！

香港已經回歸，香港司法領域和香港的法治早已暴露了許多非改不可的問題，司法改革的呼聲非常強烈。大家也都知道司法改革十分複雜，難度很大，應「先易後難」；拿掉假髮，應是「最易」。

然而，就是這個「最易」，也遭到某些人的頑固反對，編造各種似是而非的理由要把假髮一戴到底。他們視「拿掉假髮」為司法改革的突破口，要堅決守住，絕不能讓司法改革「得逞」。還別說，他們的抵抗一直有效，因為香江府衙拿他們沒有辦法。此事中央理不理呢？