躲得過初一，躲不過十五。壹傳媒黎智英早前獲高院批准保釋外出，以為可以再次逍遙法外，沒想到只是過了一個聖誕節，就被終審法院取消保釋，不得不又戴上手銬、腰纏鐵鏈回到鐵窗內，在獄中迎接新年，司法似乎和他開了個玩笑。由還押到保釋到再還押，過程有如兒戲一般，將司法亂象暴露無遺。

此案爭議之處在於「保釋假定」，其實《港區國安法》第42條寫得清清楚楚，除非法庭有充分理由相信嫌疑人不會再危害國家安全，否則不應批出保釋。條文簡單明瞭，還有甚麼好爭議？難道法官大人相信黎智英不會再危害國家安全？實際上，黎保釋期間頻繁與反對派人士會面，蛇鼠一窩，絕不只是食聖誕大餐這麼簡單，暗中不知搞了多少小動作，造成了多麼惡劣的影響。最令人質疑的是，在4宗涉及港區國安法的案件中，只有黎一人獲准保釋，其餘3人均需還押，足證司法標準混亂，有些動物永遠比其他動物更公平。

一節見則百節知，黎智英案件不僅暴露司法標準混亂，而且反映司法人員質素參差。同類案件落在不同法官手中，往往得出南轅北轍的結果，甚至同類案件由同一法官處理也出現不同結果，連國安法指定法官也作出匪夷所思的裁決，可見香港法治何其兒戲。幸好終審法院這次能夠自動糾偏，否則司法尊嚴勢必蕩然無存。不妨想像一下，如果國安重犯被放生，將會造成甚麼後果？中央還能坐視不理嗎？根據國安法，駐港國安公署有權介入案件，亦可以將嚴重案件移送內地司法機關審理，如果真的走到這一步，才是香港司法的最大悲哀。

冰凍三尺，非一日之寒，香港司法積弊已久，再不改革只能一步步走向墮落。當然，寄望藍血貴族自行改革，無異於與虎謀皮，他們連頭上的殖民假髮也捨不得放棄，又豈會願意改革？要為司法撥亂反正，非中央出手不可。