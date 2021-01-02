回歸23年，遲來的宣誓，到去年尾才陸續為公僕宣誓擁護《基本法》、效忠特區。不見棺材不流眼淚，若非黑暴爆發，相信特區主理人都懶懶閒，任由官場無間道食碗面反碗底，收政府錢反政府。然而一紙誓詞真的有防範作用嗎？相信經過這短短一年來的風風雨雨，大家都知道在社交平台上發布文章，會留低線索，會被追究責任，當然不會傻得自己伸頭出來給人斬，學懂利用分身發貼或者地下活動，買一張太空卡便足夠匿名搞事。香港沒有像內地手機號碼要實名登記，之前不少暴徒都是利用太空卡在秘密群組內發放訊息。道高一尺，魔高一丈，部分社交平台已被年輕人捨棄，政府想直接看貼文捉人，想得太輕易了。

宣誓結婚都可以離婚，更何況陽奉陰違，根本不容易被發現。而且有些人更利用公僕身份掩飾自己做事損害特區利益。警察拉人，司法放人，暴潮中拉了逾萬人，只是檢控了2,000多人，另外8,000人是誰放生了？涉及暴動罪、反中亂港之徒，一一棄保潛逃，又是誰製造漏洞？

之前有檢控官出書教示威者逃避法律責任，事情不了了之，沒有下文，這種混帳事，律政司司長鄭若驊怎會不知情？可是其身不正，醜聞不絕，屢次放生黎智英，要她在下屬裏面捉鬼，真是諷刺。

律政司以外，司法人員是司法制度的最重要一環，但近期成為箭靶，要求改革之聲不絕。法官們老早宣誓效忠，但正如一紙婚書不代表百年好合，永遠不會出軌，有誰敢保證法官不會判錯案、不會立場偏頗？尤其是戴上假髮審案，總令人感覺殖民地陰魂不散，雖然這只是表面工夫，但在中國人地方格格不入。

除此之外，洋法官依舊存在，就算控辯雙方的當事人以及律師都是華人，仍然需要即場翻譯，令審訊時間大幅增加。到底香港是否仍然需要洋法官呢？