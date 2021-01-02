主教山配水庫拆卸工程變成全港熱話，現今工程暫停，特區政府有關部門都發了聲，特首林鄭月娥也在網上出了聲明，保留特色舊建築，實行保育應無懸念了。經此一事，有關政府部門如發展局、水務署、古物諮詢委員會、古物古蹟辦事處等工作上有何疏忽錯漏，應該好好檢討，避免再犯同樣錯誤。

有一說法是因為有關建築藏於地下，過去一直被掩蓋，大家都不曉得其價值，現在因為開展拆卸工程，水庫建築結構曝光，大家才有機會發言制止。這次率先把食水減壓缸建築價值向外披露的，是到來晨運的街坊芳姐，她說得很清楚，以她普通市民眼光，一看便覺得建築很有特色，沒道理說負責的政府官員一無所知。有傳媒訪問了一位中大建築系碩士生，她表示曾以保育這個食水減壓缸為題目發表過論文，有關減壓缸建築結構的資料都是從水務署取得，內容詳細，數據清晰，要拿到並非特別困難。決定拆卸前，有關官員沒道理毫不知曉。我相信是政府制度的問題，減壓缸由水務署管理，自上世紀70年代便荒棄不用，到近年或因為要把荒棄土地騰出另闢用途，又或者部分結構坍塌，才決定拆卸，呈交古物諮詢委員會時只交代是拆卸水缸，交到區議會討論也只是就休憩用地提意見，一直都無人提起建築特色美學價值問題。如果不是街坊芳姐別具慧眼，減壓缸拆卸填平，可能無人知曉。

事件帶出的題外話，是很多深水埗、石硤尾街坊都未聽過主教山的名字，這個小山丘位處界限街與大埔道交界，正名叫窩仔山，因山頂有下陷位，像個小窩得名，現時大坑東石硤尾有窩仔街。有些街坊另叫主教山，應與山腳崇真會的教堂和學校有關，但崇真會不設主教，叫主教山只是誤會。附近有所天主教聖方濟各堂和小學，但遲至1956年才建堂，故與小山的別名無關。

崇真會的前身是德國和瑞士合組的巴色差會（Basel Mission），是瑞士和德國路德會背景的傳教會。他們在香港開埠時已經活躍，以香港為基地，專門向華南客家籍人士傳教。太平天國後期重要人物洪仁玕便曾跟隨巴色差會的韓山明牧師傳教。當英國取得新界的租借權後，巴色差會便在窩仔山下買地興建整個華南傳教會的總部，並設有專供傳教士休憩養病的處所。崇真會在粉嶺龍躍頭建有崇謙堂，崇謙堂村為重要客家村。建堂牧師是來自布吉的凌啟蓮牧師，後來併入中文大學的崇基學院第二任院長凌道揚是他的孫子。港九華仁書院創校的徐仁壽也是來自崇謙堂村，後改信天主教，他的家族在村內有大屋「石廬」。