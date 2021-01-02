避得過初一，避不過十五。涉違反《港區國安法》及欺詐罪的大漢奸黎智英，得到高院原訟庭法官批准保釋後，過了一個快樂聖誕，新一年還是要回到收押所在鐵窗下度過。終院指批准黎智英保釋的決定涉及重大公眾利益，具有可爭議之處，故批准律政司的上訴申請，2月1日開庭審理，黎智英須即時還押。

今次風波本來可以避免，只要原訟庭同意裁判法院的看法，即大漢奸有潛逃風險，拒批其保釋申請，就不會引發往後的軒然大波，連中央也要透過官媒開腔痛批。現在終審法院總算審時度勢，知所進退，明白繼續讓一個人保釋，代價隨時是由中央直接出手審理，提早終結司法獨大，令頭頂假髮的法官優勢不再，這個後果他們顯然承受不起，只好讓大漢奸在新一年返回監倉再坐一會。

然而，即使黎智英繼續收押，亦難保法律真的能夠彰顯公義，讓大漢奸受到應得的法律制裁。君不見，終院雖然認為原訟庭法官在批准保釋時，或錯誤詮釋國安法第42條有關保釋的要求，但是同時指出，在一般刑事程序中，法庭應遵照「無罪假定原則」讓被告人保釋，惟在國安法之下，質疑有關前設是否有所削弱；又認為如何在《基本法》、《香港人權法》及《刑事訴訟程序條例》等規定下解釋相關條例，將在接下來的聆訊中，釐清第42條的意思云云，到時會否「自我賦權」自行演繹，誰說得準？

經過黑暴一役，警察拉人、司法放人之無法無天，已令正常市民忍無可忍，連終院前常任法官都批評法院「幫助創造了」過去一年導致街頭混亂的社會環境；至於屢次放生黎智英，更是令人見識到保護傘牢不可破，戳破法律面前人人平等的謊言，司法獨大已到了必須徹底改革的地步。問題是，港府廢官大部分黃到入心，林鄭根本靠不住，中央要落實全面管治權，始終還是要自己出手。