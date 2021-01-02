2020年過去了，香港經濟如何，我們有苦自己知，而內地雖然是新冠肺炎最早爆發的地區，但是對治得力，國家領導人在元旦講話中，說中國是全球大經濟體之中最先復甦的地方，去年更大抵上消滅了貧窮人口。很多外國或者香港「黃絲」評論者，老是對內地提供的經濟數據存疑，這問題他們說了10年，去年全球陷入困境，中國則逆流而上，反共者更大做文章，說北京肯定是在數字上造假。

筆者不是經濟專家，大量數據堆在面前亦沒有能力去辨別真偽，但是有時也可以運用民間智慧，從身邊的人和事看起，以點見面。

除夕夜我遵照特區政府的防疫勸喻，盡量推卻親友邀約，留在家中過節。但鄰家一位內地移民熱情好禮，拖着孩子，還帶同禮物來串門子。鄰居剛在內地住了兩個多月，月前才返港，跟她聚談，也是難得機會讓我了解一下中國的真實情況。

我問鄰居，中國面對新冠肺炎疫情，再碰上中美兩國貿易戰，內地又不如外國或港、澳地區，政府會大規模開倉派米，然則以她所見，各省市如今實際的情況如何。鄰居笑了笑，說：「陳先生，內地經濟如何，單舉一個例子就夠，你知道我為甚麼在疫情中還要返鄉嗎？因為我在東莞常平有一套房子，2019年初放售，開價130萬元也無人問津，後來便作罷。豈料幾個月前，有大量客人說要找房子，我便回去辦手續，最後的賣價竟然跳升到200多萬元。」

據我所知，鄰居豈止有房子在東莞常平，更有在深圳鬧市的，乘着內地經濟騰飛，她生活安樂，所以為我帶來的新年禮物是鮑魚，讓我大飽口福。她的老家其實是在湖南，一個中國相對落後的省份，我問她：「在你認識的老鄉之中，現在還有人要過窮日子嗎？」她的答案是：應該沒有了。