一身是罪、官司纏身嘅壹淫媒漢奸黎，叛國禍港20多年來，一直意氣風發，打橫打直行都未曾損其毛髮一條，於是愈益放肆，有恃無恐，變本加厲多次跑去美國覲見白宮洋主子，揚言要「為美國而戰」，甚至不知天高地厚「要拉國家領導人下馬」，這不就是活生生嘅「上帝要佢滅亡，必先讓佢瘋狂」嗎？

事實上，國安大法實施後，漢奸黎才首嘗鐵窗滋味，關押20日後就獲准保釋，律政司隨即提出終審上訴，前日獲上訴許可，並排期2月1日審理其上訴，國安重犯於等候上訴期間要還押監房看管，漢奸黎隨即被懲教署人員帶走，佢被扣上手銬，腰纏鐵鏈，由「鐵甲威龍」囚車押往荔枝角收押所。漢奸黎聖誕攪局杯上杯落大魚大肉，「第一漢奸樓」車如流水馬如龍，花月正春風！而除夕嚴寒，泥紙鷹又要折翼鐵窗嘆孤單，北風呼呼，四面牆壁特別陰冷！「第一漢奸樓」又再燈火下樓台，咫尺今宵猶萬里，攪局再會在何年？

據毒果報嘅描述，法庭判決一刻，旁聽人士大感愕然；一瞬間，懲教人員已走近黎智英。黎匆忙與子女相擁道別，再向庭上的聲援人士點頭道別，期間眼泛淚光，泛民人士大叫「Jimmy加油」、「保重」。

漢奸黎「眼泛淚光」，老朽忽然閃起司馬遷寫李斯被押往刑場時，佢回頭向一起被殺嘅二兒子說：如果我們不出來做官，在我們嘅老家上蔡縣牽着黃狗出東門去逮兔子，那該是多麼好的一種生活啊！如今卻連想也不能想啦！史家評李斯一輩子是個官迷，死到臨頭時卻說後悔當初捨棄「架鷹牽狗出門打獵的平民生活」；一個人眼前無路想縮手，可是已太遲。欺暗尚不然，欺明當自戮！漢奸黎叛國禍港基因深植，「為美國而戰」義無反顧，那淚光也真分不清是後悔自己已回不到從前「餓快活、窮風流」嘅日子，還是悲嘆再難做一隻走狗？