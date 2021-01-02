新一年來臨，世界經貿形勢將迎來大變局。中國日前與歐洲主要國家、歐盟委員會及歐洲理事會達成中歐投資協定，消息在2020年即將結束時傳來，為這個談判了7年的協定畫上完美句號。協定無疑開啟2021年的國際經貿新局面，也為即將換屆的美國政府新班子帶來一個新思維，中國外交圈形容，美國新政府必須好好「掂量、掂量」，在國際政治與國際經貿形勢大不同之後，審慎下中美關係這盤棋。

中歐投資協定獲歐洲27個成員國一致同意締結，象徵歐盟範圍內約5億人口的市場，以及歐洲的高科技產品均會向中國開放。這是中國又一次敲開重量級的市場及供應商大門，但絕不是最大且最重要的大門。

就在一個多月前，中國剛與亞太14個國家結束長達8年的談判，簽訂了區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），與擁有全球三分之一人口的國家敲定了特惠經貿安排。如今再拿下歐洲這個市場，那麼中國貨將在歐洲、亞洲大部分國家暢通無阻，即使中美經貿還要陷入苦戰，中國面對的市場壓力亦小多了。相反，局勢逆轉，美國要沉思了！

正如歐盟委員會主席萊恩指出，有了這個協定，歐盟便擁有全球最大的單一市場，彼此可以在互惠、公平競爭等環境下互通貿易。也就是說，歐洲國家的相關行業以後准入中國的門檻大大降低。

簡單舉個例子，據說中國開放的其中一個產業是電動車，近年歐洲各大車廠在環保車、電動車方面作出不少投資，但過去電動車進入中國的要求很辣，未來，歐洲電動車可更容易進入中國市場，誰會受害呢？中國的汽車生產巨企面臨挑戰，哭得更大聲的恐怕是美國著名電動車公司特斯拉吧，因為中國人的高價電動車選擇多了，特斯拉便失去優勢。中國對歐洲開放的行業愈多，美國受傷愈大，即將上任的拜登要接燙手山芋了。