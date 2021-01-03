正論：疫苗安全未釐清　港人勢做白老鼠

正當特首林鄭月娥自誇在外防輸入方面做得「滴水不漏」之際，不僅本港確診個案仍然高企，英國及南非變種病毒相繼殺入本港才是最大諷刺。顯而易見，庸官除了自吹自擂，抗疫簡直束手無策，現在更索性疊埋心水等候疫苗打救。港府購入的首批疫苗將於下月應市，卻始終未能釐清疫苗安全性及保護率，加上英美多地陸續出現嚴重副作用個案，港人接種無異於做白老鼠搵命博，豈能不三思！

新冠疫苗面世，接種還是不接種，成為港人心頭的大哉問。一方面，疫情肆虐一年，百廢不興，經濟尋底，人命損失不斷，人們都期望疫情盡快結束；另一方面，港府抗疫無能，第4波疫情遲遲未能受控，疫廈爆完又爆，庸官偏偏連疫苗是否安全可靠、高官是否會率先接種都無法保證，甚至一旦出事，會否對藥廠究責語焉不詳，一時說藥廠免責是國際慣常做法，見勢色不對又改口指界定相關法律責任並不代表免除藥廠所有責任，如疫苗風險高於效益，可考慮撤銷其註冊，一時一樣，叫人無所適從。

市民疑問重重，公務員事務局局長聶德權卻表現得成竹在胸，指疫苗接種的專責工作小組首次會議就8大範疇定下工作細則及跟進事宜，目標是籌備工作在本月底完成，下月開始為市民接種，屆時社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所都會是接種地點。林鄭此前亦一改口風，市民由「無得揀」接種何款疫苗變成「有得揀」，但不管說得如何動聽，偏偏臨床數據、保護率、副作用等核心問題，官員十問九不知，至今沒有公開講解，只靠個別專家為疫苗背書，弊在連專家也是態度搖擺，袁國勇最近雖然呼籲市民接種，但數月前他卻表示起碼在疫苗面世一年後才適宜接種，公眾到底應該信哪一套說法？

須知道，市民不接種疫苗未必會感染病毒，但接種後一旦有副作用則後果堪憂，隨時由健康之軀變成殘軀。這樣說絕非危言聳聽，海外臨床試驗期間最少有7人死亡，英美皆有醫護人員及民眾在接種疫苗後出現過敏反應，美國田納西州一家醫院的護士在注射疫苗後於電視直播中突然暈倒；美國更有急症室男護士接種輝瑞疫苗後出現手臂肌肉痠痛，6天後出現發冷、全身肌肉疼痛和疲勞等症狀，檢測後確診，令全球嘩然；至於眼睛浮腫、頭暈、喉嚨發癢甚至面癱等副作用更非鮮見。必須指出，連袁國勇都對阿斯利康和牛津大學研發的疫苗有所保留，指第3期研究出現兩宗橫貫性脊髓炎的嚴重併發症，雙腳可能不能走路，不可謂不駭人。

最令人卻步的是，本港專家早前指出，接種疫苗後未必能阻止無症狀感染及減滅上呼吸道釋放的病毒，因此仍有可能感染其他人或受感染，頂多能在確診後減輕病情而已。這一針雖非強制，但打還是不打，關乎性命安全，隨時得不償失，怎能不好好想清楚？

說來實在可悲，如非港府抗疫無能，甩甩漏漏，致令病毒如入無人之境，香港又何需等待疫苗打救；當內地、澳門及台灣疫情早已受控，疫苗不過錦上添花，兩岸四地之中，就只有香港繼續在疫情泥沼苦苦掙扎，港府一味頭痛醫頭，所謂「張弛有道」、「滴水不漏」固然是笑話，就連透過全方位檢測，盡早切斷社區傳播鏈，也同自欺欺人無異。

君不見，港府雖規定一幢大廈若有兩宗源頭不明個案，全幢大廈居民均須強制檢測，惟強制檢測並無禁足令配合，居民仍可自由流動，加上本港屋苑設計大多有共用電梯或平台，僅測一幢疫廈根本不能確保不會走漏隱形患者。近日更因為疫廈愈爆愈多，衞生署獨力難支，港府又打起紀律部隊主意來，除了警方早就參與防疫外，政府專家近日又提出要研究徵召海關及入境處人員，幫忙追蹤的工作。

情況就像前年黑暴爆發，港府止暴制亂無能，只能靠警隊單打獨鬥，最終也要向入境處和海關等部門招手，成立「特務警察」幫忙應付暴亂。三大紀律部隊過去要負起止暴制亂之責，現在更要兼顧「止疫制亂」之職，香港要不是有警隊、海關和入境處撐起半邊天，單靠庸官主持大局，早就捱不到2021年了。尤其是警方，抗疫期間既要維護國家安全，又要加強打擊樓上吧及派對房等播毒窩，勞苦功高，有目共睹。

不管怎麼說，在港府未能確保疫苗有效和安全，甚至連藥廠責任也含糊其詞的前提下，庸官好應該做第一批白老鼠身先士卒，而不是一味叫市民注射，自己則躲在一旁觀察。總而言之，接種何款疫苗是否有得揀還是其次，做不做白老鼠有得揀才是最重要。