功夫茶：霸地亂象如開花　庸官削薪都難留

打鐵趁熱，有胡要截，走得快，好世界。之不過，世界亂紛紛，好多嘢成日變！依家係霸得快，好世界。好似政府官地，你唔死霸爛佔，錯失「置業興家」發達良機，再不輕易碰到一班如此廢官庸吏，走了寶就永遠會呻自己笨！

嗱！本港村落吹起一股霸地自肥之歪風！本報不久前獨家踢爆西貢相思灣村有村霸「霸完陸地霸落海」，又違建道路又僭建碼頭，若非疫情嚴峻不利發展航空事業，否則霸到上太空都仲得！香港一夜之間彷彿回到九龍城寨嘅「三不管」無政府狀態！本報一直跟進並提醒政府有關部門亦要嚴肅跟進，之不過，地政總署、規劃署、環保署，甚至廉署等，個個部門唔係詐瞓就係裝聾作啞，有乜辦法唔形成「破窗效應」吖？反正不霸白不霸，係咁意，戴撈屎又揸波子，好難唔心雄啫！

呢，本報記者認真神勇，家陣又獨家揭發馬鞍山村有人喺該村寮屋附近，非法佔用官地並非常有創意咁就鋪出百米水泥路，此違建道路盡頭轉左通向該地嘅寮屋，其附近擺放多個廢棄貨櫃，滿地堆滿鐵柱及木板等建築廢料，仲有挖泥機等工具；轉右卻是一個疑被人非法傾倒泥頭而形成嘅「垃圾坡」，山坡下堆滿建築廢料，直頭係「垃圾大雜燴」，現場瀰漫陣陣惡臭異味，衞生環境堪憂。

經本報踢爆「馬鞍山村事件」後，環保署、地政總署等部門「被迫」出嚟「解畫」，可惜全係口水多冇尿屙嘅廢噏，環保署就話已通知食環署及地政總署，安排清理有關廢物，並會留意上址一帶非法棄置建築廢料情況，如有足夠證據，必定向違法人士提出檢控云云。至於地政總署又係一輪「講嘢」，又好忙碌咁張貼通告，飭令相關人士停止不合法佔用官地，涉事人士一經定罪，首次定罪嘅最高罰款為50萬元及監禁6個月，其後每次最高罰款額為100萬元及監禁6個月。貼咗通告當靈符，好嘢！

阿哥！庸官碌碌，一味有姿勢冇實際！西貢相思灣村事件至今仍未解決，依家呢單「馬鞍山村事件」最終咪又係搵人清理咗有關廢物就算，反映政府執法不力，即係見到地下有篤屎，你搵條毛巾冚鬼住佢就當解決問題，有冇搞錯？最終又係變相要納稅人「埋單」，而村霸之流依然手持兩把斧頭喝道：「此山是我開，此樹是我栽，想要過此路，留下買路錢！」

個個部門鬥卸膊，功夫茶百思不得其解，呢個政府管乜都死，防疫漏洞百出、老鼠愈滅愈多、黑暴隨時死灰復燃、霸地亂象揭極都有。喂！一班朽木為官，究竟你哋有邊瓣掂㗎？唔通淨係識打簿出糧數銀紙？能力有限管治無方，好心唔好尸位素餐，狂削薪酬都難留，索性問責下台咪再獻世咯！