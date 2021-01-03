神州觀察：不認九二共識　兩岸無話可談

踏入2021年頭一天，台灣的蔡英文總統於新年演說中談及兩岸關係時表示，台灣不會冒進，但批評大陸過去一年頻繁派軍機軍艦進入台灣周遭活動，是在衝擊兩岸關係，呼籲北京拿出誠意化解對立，及在符合對等尊嚴的原則下促成有意義的對話。此番言論卻招致大陸方面強烈回擊，直斥對方是在「欺世惑眾」，人為設置障礙，不認「九二共識」如何對話？

事實上，不論是在早前的連任就職典禮，還是後來的「雙十」慶典演說，蔡英文在談及兩岸關係時基本都是持同一論調，即是將兩岸對立衝突升級的責任推給大陸，同時表現出所謂「不冒進」、願與大陸對話的高姿態，反將自己塑造成「有理有節」的一方。問題在於，蔡英文始終不願提「九二共識」，而這恰恰是雙方「有得談」的前提，是兩岸關係和平發展的政治基礎，「捨此別無他路」，否則別說對話的大門會被關上，只怕還將引發「地動山搖」的後果。

說白了，民進黨當局施行的就是柔性台獨、漸進台獨策略，並通過一系列「去中國化」操作，乃至打着「抗中保台」旗號，欲從「法理」上尋求確立台灣「國家地位」，其狼子野心不難被看穿。

正如大陸國台辦發言人朱鳳蓮所說，蔡英文的新年講話再次暴露民進黨當局的謀獨本性，並奉勸對方莫再玩弄欺世惑眾的把戲，指出當前兩岸關係動盪的根源，是民進黨當局拒不承認體現一中原則的「九二共識」，並在加緊與外國勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁，處處與大陸為敵，刻意製造對立，根本無心對談。

國台辦主任劉結一亦於當日撰文重申，大陸堅決反對台獨，並指外部勢力在過去一年頻繁利用「台灣牌」製造麻煩，呼籲台灣不要充當外部勢力操弄的棋子。然而台灣還是這麽做了，況且民進黨當局一直在挾洋自重，想通過向美國購買軍備換取保護，進而實現以武謀獨目的，此舉勢必會給台灣帶來深重災難，乃至是整個中華民族的災難；雖說北京不曾放棄以武力統一台灣之手段，但這畢竟屬下策，屆時不止要全力應付美國，還需防範其他國家趁虛而入，若能和平統一肯定再好不過，只是台灣如今連「一個中國」也不想認，無疑是在逼大陸兵戎相見。

面對台灣這種步步進逼、不斷蠶食大陸對台底線的做法，有指北京正在醞釀推出《國家統一法》進行反制，只是具體如何付諸實施，效用是否比之前的《反分裂國家法》更佳，能否更加起到震懾台獨、促進兩岸統一作用，皆屬未知。故而大陸也不想兩岸無話可談，最好能談出成果，讓台灣聽進去，否則除了動手，兩岸問題就只能繼續無了期拖下去，大陸又豈會接受？