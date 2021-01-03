世界視線：英歐剛剛分手　蘇獨隱憂再現

英國脫歐過渡期正式結束，成功和歐盟簽署貿易協議，避免出現硬脫歐，英國首相約翰遜志得意滿，聲稱英國將可擺脫歐盟所有規則，成為一個「開放、慷慨、外向、國際主義及自由貿易」的國家。約翰遜的期票能否兌現，仍有待觀察，但蘇格蘭獨立的呼聲卻一浪高於一浪，如何拆解此一政治炸彈，考驗約翰遜的智慧。

獨派領袖、蘇格蘭首席部長施雅晴在社交網站發文，指英國脫歐違背她作為蘇格蘭人代表的意願，又指新冠肺炎疫情肆虐導致經濟衰退，再加上英國脫歐令蘇格蘭脫離歐洲單一市場及關稅同盟，猶如雪上加霜。施雅晴又揚言，會在今年舉行的蘇格蘭議會選舉中，爭取選民支持，舉行第二次獨立公投。

眾所周知，蘇格蘭於2014年舉行獨立公投，結果有約五成半民眾決定留英，但其實蘇格蘭留英的其中一個最大的原因，是希望留在歐盟，當時留歐派政客曾滿口承諾，指英國不會舉行脫歐公投，結果兩年後英國公投脫歐，蘇格蘭地區逾六成的留歐民意受到遏制。而更令蘇格蘭人氣憤的是，英國在與歐盟的貿易談判中，同意將馬鈴薯排除在零關稅的安排之外，由於蘇格蘭馬鈴薯佔英國總產量的四分之三，也是全球最大的馬鈴薯出口地之一，英國犧牲蘇格蘭薯農的利益，令當地獨立勢力進一步坐大。

事實上，約翰遜抗疫表現進退失據，亦加強了蘇格蘭人的離心，相對而言，蘇格蘭人對施雅晴的評價更高，特別是去年5月，約翰遜曾鼓勵民眾，只要對防疫保持警惕，便可積極復工，施氏則大唱反調，拒絕向蘇格蘭民眾作出同樣呼籲。在威爾斯，當地政府較早前禁止英格蘭、蘇格蘭和北愛疫情嚴重地區人士入境，被視為開地方封鎖中央的先例，亦被部分輿論人士質疑僭越中央權力。

面對蘇格蘭再搞公投的呼聲，約翰遜曾以「團結一致抗疫」、「現在不是時候搞分化」為由拒絕。但一來他的抗疫表現有口皆悲，二來他倡導英國脫歐是要讓英國有更多自主權，蘇格蘭以至威爾斯和北愛爾蘭的民眾，為何不能以同樣理由要求脫英？