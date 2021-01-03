中國面對百年不遇的國際大變局，也同時是經歷百年恥辱後幾十年奮鬥正進入小康社會，準備復興。在這關鍵時刻，正如國家領導人所說，需要新的發展理念、走新的發展道路。

一是不能走英國炮艦外交加重商主義，為求商業暴利，不顧一切，販賣一切。二是不能走美國所謂自由企業的帝國主義，企業為求壟斷利潤，到處劫掠資源，生產剝削勞工，破壞環保，滅絕別的國家民族。

中國強調的人類命運共同體，公共衞生的共同體，其中沒有宗教、種族、財富、意識形態之分，或許起步慢，卻是後發先至，這是中國傳統文化的包容性的精神。中國文化從來不要求利潤的最大化，也不要求甚麼都要中國優先。修身齊家治國，都是從自身做起；平天下是去戰禍，求天下太平。

在中國復興的過程裏，曾有所迷失，全盤西化，學美國，急功近利，追求個人暴發和所謂自由，傷害社會、環境，集中表現是過去20多年的大貪腐。但中國可以有1927年至1949年的軍事革命，社會主義的社會與文化思想的革命，改革開放的經濟革命，也似屬必然的反貪腐的政治革命。每一場革命都是顛倒傳統的認識，用開拓的精神，在前人和先烈的努力基礎上，扭轉百年恥辱的衰落，一步一個腳印，也沒少錯誤，硬是把14億人抬上了復興的小康社會。

下一步是怎樣與各國一起構建大同世界，使幾千年的全球化將中國帶入世界，今天融入世界。擺脫帝國、封建主義和資本主義，向各個文明學習，如「一帶一路」倡議一樣，倡議公共衞生共同體、人類命運共同體。中國過往百年的苦難，幾十年的奮鬥，從血與淚和汗水中走出來，應比起更多的國家有決心、自信與能力來進行這個新世紀的工程。

中國新世紀新的發展理念，便只能是追求社會包容、天下大同的社會主義，但並不是劣化的史太林主義，或剛剛從早期資本主義突破出來的歐美各種工團主義。中國要參考的是北歐和德國的社會市場主義，但是要防範其中資本的反撲和種族主義的幽靈。中國更加要提防奧威爾（George Orwell）的「1984」變異，防範在網絡和科技中出現美國式的知識權力的壟斷，Deep state（深層政府）的崛起。

換言之，中國在新世界承擔的是國內國外的發展和民眾的福祉，開拓新的思想，在實踐中檢驗，也從檢驗中找出大同的道路，人類與自然和睦並存之道。這應是中央獨特的使命，不是西方帶着帝國主義、種族主義胎印的政黨所可做。