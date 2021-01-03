中央落實對香港的全面管治權，這是很大的社會工程，不可能一下子完成，不可能一下子全面鋪開，而是要逐個解決問題。總的原則是，分輕重緩急，先易後難，保持大局穩定、社會穩定、人心穩定，方案要周詳。不動則已，動起來就要排除阻力，克服危難，堅持到底，不為浮議流言所動，不為外國干預所擾。

回顧這幾年，中央全面管治權確乎已經動了起來，首先對行政長官、管治班子，對他們執行中央對港方針政策有了明確和具體的要求，對他們向中央政府述職、匯報工作再不能只是行禮如儀，籠統說之，必須有「乾貨」，必須交代工作進度，做到的、沒做到的，做好的、沒做好的，都要講清楚，都要找出原因和解決辦法。

至於一年一度的施政報告，再不能像以往似的，由行政長官和政務官們閉門造車，而是要和中國內地的發展相融合。在制訂施政報告之前，要到北京和中央政府的相關部委「溝通」，聽取意見，講述情況。

行政長官代表特區政府管治施政再不是香港自己的事情，而是屬於國家治理的一部分，是局部與全局的關係。雖然香港還是「一國兩制、港人治港、高度自治」的框架，但中央政府對香江府衙的指導、監督和問責，已同內地其他各市政府的「領導與被領導」的方向貼近。

香港政制的設計，是「行政主導」，此中國憲政乃「單一制」所決定，此體現「一國」和中央的權威，體現中央全面管治權的實施。因此，「行政主導」是落實中央全面管治權之「首要」，是牛鼻子，牽住了牛鼻子，就能帶動中央全面管治權的全面落實，就能牽着整頭牛穩步而行。對此，中央正在周詳推動相關工作。

最近特區政府展開香港公務員和公職人員的「效忠宣誓」和簽署相關文件事宜，這就是在國家效忠、國家意識和職守道德層面，令中央全面管治權的落實不但有法律的支持，而且有思想的教化和自律，這樣管治權的落實可事半功倍也。