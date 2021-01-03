中國與歐盟達成歷史性投資協定，美國媒體充滿唱衰論調，有美國政客甚至表示困惑和震驚。很明顯，這不僅是酸葡萄心理作祟，更是羨慕嫉妒恨。按照老美的邏輯，全世界所有事情都必須由美國主導和參與，否則就是不符合國際規則，尤其歐洲作為其傳統盟友，竟不理美國反對而與中國合作，在老美眼中簡直是大逆不道，他們不震驚才怪。

然而，震驚歸震驚，現實就是現實。中國連環出招，打破美國圍堵，先與14個亞太國家簽署區域全面經濟夥伴關係協定，再與歐盟達成投資協定，世界多元化格局儼然成形，豈是美國在背後搞小動作所能阻止。畢竟，國與國之間沒有永遠的朋友和敵人，只有永遠的利益。美國企圖以意識形態為集結令，拉攏盟友孤立中國，殊不知天下熙熙，皆為利來，盟友看重的是實際利益，而不是虛無縹緲的意識形態。特別是新冠肺炎疫情之下，美國自顧不暇，而且自私自利，歐盟除了進軍中國市場，還有甚麼選擇？

更何況，美國從來都是將歐洲視為呼之即來、揮之即去的小弟，而不是當成真正的盟友，尤其是特朗普的「美國優先」，令歐洲國家徹底認識到這個大哥根本靠不住，不得不另尋出路。近年法國和德國一直主張建立歐洲軍隊，就是為了擺脫美國控制，復興歐洲，而中歐投資協定的簽署，顯然向這個目標走近了一大步，起碼為歐盟企業贏得全球最大單一市場。

說來實在諷刺，美國為了遏華而無所不用其極，除了發動貿易戰、科技戰、金融戰，還不惜挑起新冷戰，結果不但沒有打垮中國，反而傷害自己。中國先後跟亞太國家和歐盟達成經貿和投資協定，意味着中國進一步走向世界，也意味着美國圍堵陰謀破產。也正因如此，華府老羞成怒，宣布向歐盟飛機零件與酒精等貨品加徵關稅，這種卑鄙的報復手段恰恰反映老美自私狹隘偏執。