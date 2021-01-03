深水埗主教山配水庫戰前食水減壓缸被清拆，引發保育風波，又一次新鮮熱辣例子，證明香港官僚的不堪。地下配水庫逾百年歷史建築，古羅馬拱門建築方式，與千多年前土耳其伊斯坦布爾王宮的地下儲水庫一脈相承，彌足珍貴，水務署、古蹟辦、文物保育專員竟白白讓其被破壞，過失難以彌補。更有學者指配水庫可以保育成為亞洲獨一無二的地下儲水庫公園，讓香港增添景點。

原來3年前水務署曾經就此諮詢古蹟辦，惟當時將食水減壓缸當作水缸，故未有跟進，幸好有女街坊挺身阻擋清拆。文物保育專員雖然認衰，但又施展廢官常用的語言偽術，指今次事件為各部門「溝通上敏感度不足」。連尋常婦人都比所謂專員有作為有建樹，教納稅人情何以堪？

政府部門人人擁有鐵飯碗，因循怠惰，僵化官僚，混帳的又豈止一、兩個部門？最近民政事務總署和食環署又公然玩拋波遊戲，讓人無名火起三千丈。話說近年派對房間大行其道，提供遊戲機、卡拉OK及麻雀等，亦有床位給客人休息，但原來不需要領牌，又或者說根本沒有發牌制度，是法律灰色地帶，基本上辦好商業登記便開門做生意，政府隻眼開隻眼閉。民政總署指派對房間並非領取時鐘酒店牌照，所以並非管轄範圍，亦沒有發出相關牌照，一句到底，便是不關他們事；而食環署負責發出公眾娛樂場所牌照，亦聲稱派對房間非由部門管轄。

民政總署、食環署對於派對房間這個新興行業視而不見，懶得理會衍生的種種問題，包括治安、消防，甚至衞生等問題，第一波疫情的「打邊爐群組」，便是出自派對房間，對於播疫溫床，為甚麼政府沒有正視？派對房間以及樓上吧都是難以監管，應該盡快取締以免繼續惹禍，不過特區官員可能又拖多三五七年，這見怪不怪，誰叫他們不會問責！