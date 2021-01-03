近日中國南方幾個省份都實行限制用電措施，例如湖南要求工商企業主動調整生產時間，避開同時用電，關閉供觀賞美化的耗電設施；江西要求每日早晚高峰期間實施可中斷負荷，並啟動有序用電；浙江多個城市要求各單位辦公區域氣溫下降到攝氏3度以下時方可開啟空調取暖，部分地區對企業生產進行限量電力供應。

有人認為，中國抵制澳洲的進口煤炭是導致此次南方電力緊張的原因。2020年第4季開始，因中澳交惡，中國對澳洲進口煤炭、葡萄酒、大麥等實施反傾銷措施。據澳洲傳媒報道，截至去年11月底，中國自澳洲進口的煤炭量較去年同期銳減96%。限制澳洲煤炭輸入引致中國南方各省煤炭供應緊張、導致發電廠供電不足的說法，在網上瘋傳，也吸引其他外國傳媒注意，紛紛報道。

對此消息最興奮的是一些澳洲傳媒，指中國為了抵制澳洲煤炭，不惜讓人民缺電捱冷，如今中國缺煤發電，遲早要向澳洲哀求增加供應。澳洲總理莫里森也說，澳洲的動力煤出口總值130億澳元，其中40億澳元即約30%輸往中國，但中國並非澳洲的最大客戶，他警告中國不要對澳洲煤炭設限。香港也有網民見到有關消息而雀躍，幸災樂禍，說中國政府橫蠻抵制澳洲，應有此報。

實際情況又是如何？澳洲煤炭對中國發電真的如此舉足輕重嗎？中國國家統計局數據顯示，2019年中國原煤產量達39.7億噸，煤炭進口量約3億噸。中國進口煤炭不足總產量的8%。而2019年中國從澳洲進口的煤炭到港量為0.75億噸，不足中國煤炭總量的1.8%，當中還有約一半是煉鋼用的焦煤，真與燃煤發電有關的澳洲進口煤炭只有不足0.4億噸。中國煤炭工業協會測算，2019年中國電力行業耗煤22.9億噸左右。自澳洲進口的電力燃煤只佔中國電力燃煤的不足1.75%。

中國一向有限制城市冬天供應暖氣的政策，以長江劃線，長江以北才准冬天供應暖氣，長江以南不准。我們舊日去內地旅行或公幹時常感覺不習慣，怎麼天氣這麼冷，有些酒店都沒有暖氣供應？尤其是一些3、4線城市更是如此，後來去得多了才明白有此政策。近年一些省市地區有所調整，長江以南的賓館和酒店也有暖氣，不少家庭的空調機也轉為冬暖夏涼裝置，大家忘記了冬天供應暖氣的政策規定。據在內地開廠的朋友說，真正導致中國南方部分城市燃煤供應緊張、拉閘限電的原因，是去年下半年起出口訂單大增，全世界都增加訂貨，故此各地工廠都加班趕工，電廠估計錯誤，未有預料到冬季用電量會猛增，才發生這次的缺電。