當北京順義區重現新冠肺炎確診個案，內地隨即嚴陣以待，不僅進入戰時狀態，到目前為止更有最少5人被問責；反觀香港疫情仍然水深火熱，我們的特首林鄭月娥卻「淡淡定定有錢剩」，化了一個靚妝，悠然自得地接受傳媒訪問，自吹在外防輸入方面做到「滴水不漏」，希望達至清零，盡快恢復香港與內地及海外人員的往來云云，到底我們的特首是否活在平行時空？

病毒狡猾多變，香港已有英國和南非變種病毒傳入個案，就算最近的確診數字較高峰期有所回落，但每日仍有數十宗，真不知林鄭所謂的「滴水不漏」從何談起？以其頭痛醫頭，佛系抗疫，要達至疫症清零，真不知是何年何月的事。粵港澳通關無期，香港經濟沉疴不起，倒閉潮湧現，失業率高企，剩下一個徹底死亡的香港，難道這就是林鄭事不避難的管治作風？

難怪外界愈來愈懷疑林鄭決心攬炒。別以為這是天方夜譚，林鄭個性自負高傲，剛愎自用，自詡年年考第一，容不下別人半點批評。詎料這兩年來暴疫迭起，林鄭天天被罵，弄得灰頭土臉，連保皇黨也不給面子，有立法會議員兜口兜面爆粗拍枱狂罵她，堪稱咁大個女的奇恥大辱；現在又因為中央推行《港區國安法》，令她被美國制裁，以致日前幽幽地吐出沒有銀行為特首提供服務、特首只能現金出糧、禮賓府堆存大量現鈔的怨言。這些話分明說給中央聽，以示自己給國家拖累；甚至乎，連一橋之隔的澳門特首賀一誠也摑多一巴掌，藉疫苗「有得揀」明寸林鄭，以其唔衰得的德性，誰能保證她不會老羞成怒，藉阻撓抗疫、虛耗經濟、攬炒全港以一吐冤屈，報復中央？

顯而易見，香港不是毀在疫情，而是毀在廢官庸官之手。林鄭任期還有一年半才完結，要是中央繼續任由廢官庸官胡作非為，既不用問責，又不用下台，真不敢想像一年半後的香港將沉淪到甚麼模樣！