昨日，談到除夕夜鄰居母子來我家串門子，跟筆者講到新冠肺炎疫情下，內地的經濟情況。鄰居在東莞有房子，2019年放售無人問津，去年卻被搶購去了，比最初的開價還要高出100萬元，連她也感到詫異，何以在疫情之下，內地人的購買力仍然如此強勁。

這個話題值得本欄再談一天，因為鄰居剛從內地回港，過去一年，能夠在中港兩地行走的人不多，透過他們口中，可以讓我了解內地的實況。

鄰居笑着跟我說：「陳先生，你在香港聽過有餐廳能賣1,000多元一杯的果汁飲品嗎？」哈哈！老實說，沒有，就連聽到這個數字都夠把我嚇一跳。「但在深圳就有，而且那些餐廳門口停滿了名車，去光顧的人還多哩。」她說。

在深圳教書的朋友也告訴過我，他有些富有的學生，跟爸媽去高級餐廳吃一頓飯，要每位3萬塊錢人民幣。這些學生來香港，有時候是乘私人飛機的。我對內地富二代這種奢侈生活固然不以為然，但這也是側面反映出內地經濟實力的騰飛，好些香港人還在夜郎自大，他們真不知道人間何世！

鄰居既是一個生意人，也是一個精明主婦，她還告訴我一樣東西，這問題對於我這個五穀不分的人，卻是無從置喙，姑且寫出來讓讀者作觀察和評論。她說現在就連內地的菜肉價格也比香港貴，我以為她說的是深圳，沒料到她竟然說，不止深圳，連她老家湖南也是。

菜市場我很少踏足，但過去走進內地的超級市場，卻發覺價格跟香港相差不遠，有的賣得更貴，這些都是基本的民生貨品，價格高低反映出一地的經濟實力。內地的奢侈消費，平均價格可能已經超越香港，如今就連民生消費也寖寖然後來居上。看來香港再不爭氣，很快就會在中國的經濟大潮中被吞沒。