有論者指出，抗疫不外乎3招：外防輸入、內防擴散、個人防護。可是，特區庸官向來講就聲大大，實行起來永遠冇貨賣。第4波疫情以來，確診數字偶一回落，好似昨日新增35宗確診，係去年11月21日以來最低，大家已經高興到額手稱慶。然而，連張竹君醫生都擔心一連3日元旦假期後，疫情或會再反彈！

嗱！儘管港人喺個人防護方面，算自覺也多數很自律，好似老朽咁懶散嘅老人家，都勤咗洗手，出入未敢唔戴口罩，阿哥，一個唔小心被票控罰5,000個大洋，老朽還有心情閒錢食雲吞麵賭賭馬嗎？言歸正傳，政府新一年「口號」係要「清零」，但正如有傳染病專家指出，港府喺抗疫指揮及部署上出現嚴重落差，咁又係，食肆早前一枱限6人，而禁聚令仍維持4人，你話係咪政策上出現落差失衡？

難怪專家呼籲政府喺新一年要調節策略，以作戰心態抗疫，試問點可以令人「等到死」都未送去檢疫呢？仲有呀，庸官要打醒十二分精神做嘢，所謂「政如農功，日夜思之」，抗疫絕對係一種使命，時時兢兢業業、事事如履薄冰，豈能自吹自擂，口號喊到上天庭，玉皇大帝都聽到，而庸官做得不到位，豈能一句「唔好意思」就蒙混過去，要落實問責制，職不稱位就要下台，位不稱職，畀次機會冇問題，減薪啦！再依然故我的話，就要自動消失，無謂阻住地球轉啦！

疫情如此嚴峻下，本報三番四次呼籲政府要掃蕩樓上吧、派對房間，尤其是樓上吧，藏污納垢，向來係罪惡淵藪，其實一間也不應該存在，成日見警方掃蕩，之不過愈掃愈有，到底係乜原因？係執法不嚴抑或有保護傘？看來有關當局要切實查找不足並定下足以令樓上吧不會「春風吹又生」嘅措施！至於派對房間，盛行最少8年，至今仍未有發牌制度，入行容易自然多灰色地帶，政府必須嚴肅處理！