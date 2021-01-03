涉及偷越邊境的12港人蛇案日前宣判，當中10名港人在深圳市鹽田區人民法院認罪，被判監7個月至3年不等，兩名未成年港人則移交香港警方跟進。這宗案件的司法過程一直被美國國務院批評，除指摘中國政治打壓之外，還搬出《世界人權宣言》第13條，指每個人都有權離開任何國家，諷刺內地拘捕各人。此話一出，國際間笑聲不斷，不少人第一時間想起踢爆美國政府監聽各國政要的中情局前僱員斯諾登，他不是流亡他國還被老美步步脅迫、惡形惡相地要人嗎？美國不是叫嚷《世界人權宣言》嗎？

美國對他國事務向來愛指指點點，該國上下對這個被其他國家深惡痛絕的長臂政策自我感覺良好。

12港人蛇案被揭發之後，美國便不斷高調介入，美國國務卿蓬佩奧更一再消費這批人蛇，至案件開審，美國政府還是不斷介入，駐內地領事館人員要求旁聽，美國政界則幫腔抹黑。

有網民質疑，除了斯諾登，中美科技戰打響之後，不少華裔美國人被認為有間諜嫌疑，有人想離開美國而不得，有在海外的美國人因此不敢亦不願回美國，美國人的人權又好到哪裏了？難怪有人揶揄，美國國務院的主事人是不是因為特朗普政府下台在即，擔心失業而慌不擇言呢？

12港人偷渡一案，本就是香港犯案者欲潛逃、但在內地水域被捕的跨境案件，涉案人全部在港有案在身，有的更涉及縱火、炸彈、暴動等罪行，但美國、英國等政界人士懶理事實，一直政治上綱上線，偏聽偏信地指摘香港及中國，為政治利益而角色扮演，到最後還要搬起石頭砸自己的腳，實在演過了頭。內地官媒近期一直借力打力，西方愈要矮化中國司法系統，官媒報道事件時愈巨細無遺，案中被告的言行一一曝光，甚至有被告在庭上哽咽等都大白天下，讓其無話可說。