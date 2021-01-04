大凡涉及有政治背景的案件、涉及國家安全及民族核心利益的案件，都不是純粹的司法問題，而是政法問題，是政治和法律緊密相合，互為影響的問題。

這類案件，政府、公眾和司法人員都會首先關注箇中的政治，關注案件的政治意涵，關注判案的政治影響，關注判案結果是在司法人員甚麼樣的政治思想、意識形態狀態下，自覺或不自覺的運用司法權力，在法律條文下採信和看待有關「證據」。其實對司法人員的政治思想、意識形態等不用要求得多高深、多複雜，只要觀其國家觀念、國家意識即可。因此，若有人標榜自己辦理有政治背景，涉及國家利益的案件皆「不受政治影響」，皆秉承「司法獨立」、「不偏不倚」，那一定是極不可信的。

今次黎智英干犯國安法的「保釋案」來回折騰，就是一場舉世矚目的政法博弈。黎智英的案子有強烈鮮明的政治背景，涉嫌干犯的是國安罪，案件引發了國際社會、國家力量的政治和外交鬥爭，黎智英干犯的正是「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，這樣的案件是百分百的政法案件。

司法辦案的結果一定離不開政治博弈，這樣的案子的控辯雙方，司法人員皆有政治壓力、政治考量、政治交鋒。只不過，這些較量在法庭、在法律爭辯和文本中，都只會以「法律語言和條文」表述。而在法庭之外，則會有各種政治力量以「政治話語」相互批駁和警告，也會引起社會大眾的強烈關注。這類案子，不同的司法判決，甚至會引爆政治動盪。

這種狀況已在今日香港多次發生。此因香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，香港的司法體系和司法人員以及實行普通法，都和中國內地截然不同，都和國家司法體系截然不同，這樣的不同也就自然而然地導致雙方人員在政治思想、意識形態方面成了「兩股道上跑的車」。

香港方面的國家意識、國家觀念、國家情懷相當淡薄，有的人甚至別有懷抱，另有所圖也。