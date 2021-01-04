踏入新的一年，美國新冠肺炎疫情依然沒有受控迹象，染疫人數已突破2,000萬大關，逾35萬人死亡。重災區加州日前更創出一天585人病歿的新紀錄，其中洛杉磯縣每10分鐘就有一人染疫身亡，簡直匪夷所思，難怪當地有人以「人間地獄」形容。最諷刺的是，總統特朗普竟然喪事喜辦，聲稱美國抗疫取得歷史性勝利，並再次以中國病毒轉移視線，其臉皮未免太厚。也許這就是美式民主的特色，政客自私自利，哪管洪水滔天。

有西方傳媒對比武漢和紐約兩地民眾迎接2021新年的情景，這邊人潮湧動，那邊一片死寂，到底是誰取得歷史性勝利，3歲小孩也知道答案。當然，特朗普既不是3歲小孩，也不是正常成年人，其思維根本無法捉摸。說穿了，他最關心的並非疫情，而是自己的選情，已經這個時候了，他依然不願接受敗選的事實，還號召支持者在首都華盛頓集結，企圖向即將確認大選結果的國會終極施壓，不挑起內亂內戰不肯罷休。美式民主被他如此一搞，虛偽本質暴露無遺，老美日後還好意思向別國推銷嗎？

更虛偽的是，老美無視自己國內疫情嚴重，染病和死亡人數與日俱增，反而對12香港人蛇案指手畫腳，更搬出《世界人權宣言》說三道四。老美真的關心香港人權？算了吧，他們連自己國民的生死都置之不理，又豈會關心香港人權，12人蛇不過是用來反華的廉價政治工具罷了。部分人蛇家屬被人利用而不自知，還蒙着面喊冤叫屈，實在可悲可憐。

老實說，內地司法部門只針對12人蛇的偷渡行為，而沒有追究其他犯罪嫌疑，已相當寬鬆，家屬還想怎樣？美國基於維護霸權的需要，千方百計攻擊中國、遏制中國，這是可以理解，但香港有些人甘願充當洋犬，一直抹黑和詛咒自己的國家和民族，恨不得中國再次分崩離析，這到底是出於甚麼心態？